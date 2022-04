La ley racial ucraniana

Publicado en https://www.voltairenet.org/article215850.html 4 marzo 2022

Banderismo y la «raza superior»

El pueblo ucraniano proviene de dos raíces históricas, una escandinava y la otra eslava. Los grupos ‎que ‎hoy se definen como «nacionalistas ucranianos» no asumen la defensa de Ucrania como ‎nación sino que ‎toman como referencia únicamente sus propios orígenes escandinavos, ‎oponiéndolos a las ‎poblaciones rusas de ese país. ‎

La población ucraniana utiliza simultáneamente el idioma ruso, el ucraniano y también el ‎húngaro. ‎Pero desde el 1º de septiembre de 2020, a raíz del putsch de la Plaza Maidan, ‎se prohibió ‎por ley el uso de cualquier otra lengua que no sea el ucraniano en la administración, en los ‎servicios públicos ‎y en la enseñanza. Las escuelas donde se enseñaban los idiomas ruso ‎y húngaro fueron cerradas, ‎lo cual fue motivo de protestas oficiales de la Federación Rusa y ‎de Hungría. ‎

El 21 de julio de 2021, el actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, promulgó una ‎‎«Ley ‎sobre los Pueblos Autóctonos». Esa ley estipula que sólo los ucranianos de origen ‎escandinavo, ‎los de origen tártaro y los caraitas tienen ‎‎«derecho a gozar plenamente de todos ‎los Derechos Humanos y de todas las libertades ‎fundamentales» (sic). Por consiguiente, ‎los ucranianos de origen eslavo no tienen derecho a esas ‎libertades. ‎

Los neonazis ucranianos utilizan constantemente los símbolos y referencias nazis, no sólo el ‎alfabeto rúnico de ‎las lenguas protogermánicas sino las cifras 14 y 88, que hacen referencia a los ‎‎14 palabras de los ‎supremacistas blancos y a las iniciales del saludo nazi. ‎

Las «14 palabras» son el eslogan de David Lane:

«Tenemos que garantizar la existencia de ‎nuestro ‎pueblo y un porvenir para los niños blancos» (en inglés, «We must secure the existence ‎of our ‎people and a future for white children»). ‎

David Lane, fallecido en 2007 en una cárcel estadounidense, es uno de los jefes de la organización ‎terrorista supremacista estadounidense «La Orden». ‎

La cifra 88 es una referencia a la octava letra del alfabeto, la “H”, cuya repetición –HH– es ‎la ‎abreviación del saludo nazi «Heil Hitler». ‎

Sobre este tipo de referencias encriptadas, el grupo armado (ver foto) que el alcalde de Kiev –el ‎ex campeón ‎mundial de los pesos pesados Vitali Klitschko– ha designado en la capital para ‎descubrir y matar ‎‎«saboteadores» entre los ucranianos de origen eslavo se denomina “C14”. La letra “C” ‎es una referencia a los antiguos «Cien de Svyatoslav» y la cifra “14” ‎indica su ideología como ‎supremacistas blancos. ‎