SOCIALISMO O CAPITALISMO VERDE (BARBARIE)

Miguel A. Montes 5 Agosto 2021

Antes de empezar y para que no haya equívocos, vamos a aclararnos con un par de preguntas y respuestas.

¿El planeta está en peligro si no se revierte la emisión de Gases de Efecto Invernadero –GEI-?.

Sí, es un problema ineludible y si no se interviene a tiempo nuestro hábitat está en riesgo de extinción.

¿La clase obrera podemos revertir el cambio climático reciclando y cambiando de hábitos de consumo dentro del capitalismo?. No, en ningún país capitalista se ha conseguido. En ninguno se han democratizado los sistemas alimentarios, energéticos, y de transporte que contaminan y siguen controlados por los amos del capital. El capitalismo es el problema.

Aclarado esto, entremos en materia.

ÍNDICE

El problema no es la carne

No es la humanidad ni el proletariado, es la burguesía

Huelga por el clima, la crisis y deslocalización de los GEI

La clase obrera es la que paga y requetepaga

Garzón, el desconocedor de la dieta alimentaria de la clase obrera

Greta, el icono de la “burguesía verde”

El FMI, mentor del capitalismo verde: ¡pagad malditos proletarios!

El capitalismo no puede invertir el cambio climático

Los verdes en el poder. Alemania y EE.UU.

La crisis energética es una manifestación de la crisis del capitalismo

Crisis ecológica del capitalismo y lucha de clases

No se puede dejar la ecología en manos del capitalismo

Teorías capitalismo verde anticipadas por la Trilateral en los años 70

Guerras por los recursos, intercambio desigual y deuda ecológica

Marx y Engels sobre la naturaleza

Las contradicciones del capitalismo con la vida y la naturaleza. La barbarie

El proletariado, sepulturero de la barbarie capitalista

Anexo. Rasgos para una acumulación socialista internacional

El problema no es la carne

Alberto Garzón, ministro de consumo del gobierno dice que en España comemos demasiada carne, que el 14,5% de los gases efecto invernadero procede de la ganadería y que eso es negativo para el planeta y nuestra salud. En sintonía, IU dice que “estamos destrozando el planeta y que eso es obra del ser humano”. Las cuentas twitter de Garzón e IU con el hastag @garzon#MenosCarneMasVida durante semanas pasadas echaban humo.

No es casualidad toda esta campaña, nos están preparando para meter otro impuesto indirecto, que es el impuesto más regresivo para la clase obrera, y ahora le toca a la carne. Y no es la derecha, ni la socialdemocracia, es la supuesta “izquierda alternativa” la que está haciendo de mamporrero del capitalismo verde.

Hace dos años la socialdemocracia y los verdes alemanes apoyados por el CDU de Merkel llevaron adelante la propuesta de subir el IVA de la carne del 7 al 19% para reducir el consumo por razones ecológicas. Estas medidas que no sirven para reducir la contaminación, sí sirven para que sólo los ricos coman carne, ya que el impacto del impuesto sobre su riqueza es ridículo, además de ostentar grandes coches y yates con efectos contaminantes sin problemas. Contamina el que paga y ya está. Sólo hay que prohibir a los proletarios su consumo vía impuestos y todos contentos. En eso consiste la “nueva” propuesta de Garzón de cambiar nuestros hábitos de consumo, en hacerle cosquillas al cambio climático.

No es la humanidad ni el proletariado, es la burguesía

Se nos está exigiendo a los obreros llenar los bolsillos de las transnacionales con coches eléctricos, mucho más caros que los actuales de gasoil/gasolina, sin embargo sólo un supercrucero turístico de lujo emite tanta contaminación como 100 millones de coches (1). Barcelona recibe cada año cruceros que emiten casi 5 veces la cantidad de óxido de azufre que emiten todos los coches de la ciudad. Y en España las emisiones de cruceros que llegan a nuestros puertos, son 17,7 veces más que las de todo el parque de coches, y ello a pesar de las restricciones legales del azufre en el fuel oil de uso marino (2). Y mientras por un lado con las nuevas normativas de fabricación de coches se está reduciendo la emisión de gases por este motivo en la UE, por otro las emisiones de CO2 por vuelos han experimentado una gran subida hasta la pandemia (3). Un pan como una ostia.

El impacto de la huella ecológica va por clases. Die Linke (La Izquierda) que no es muy amiga de estas propuestas regresivas para el salario de los obreros, ya lo señala, en Alemania el grupo que ingresa menos ha reducido un 24% las emisiones de CO2, mientras que el 1% lo ha aumentado un 5% entre 1990 y 2015. O sea “compañero” Garzón, no es la humanidad, no son los proletarios con sus mermados salarios quienes contaminan, sino los burgueses con sus ganancias y dividendos crecientes. Concretamente aquí en España sólo 10 empresas con Repsol a la cabeza, representan el 56% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI). Pero el “ecologista” Garzón no lo dice, y con su mensaje lo que pretende es asumir que tenemos la misma responsabilidad del cambio climático que los directores de Exxon, Montsanto, Repsol, Ford, los jeques de los países productores de petróleo, los capitanes de la industria armamentista, y Schwarzenegger con su jet privado de uso habitual.

Huelga por el clima, la crisis y deslocalización de los GEI

La huelga mundial por el clima realizada el 27 de septiembre de 2019 no consiguió revertir el insostenible deterioro ambiental del planeta. Lo único que consiguió fue encubrir a los responsables del colapso ecológico además de desnaturalizar la finalidad de una de las armas más valiosas que posee la clase obrera para conquistar mejoras sociales.

En este sentido, para el encubrimiento de los responsables existe una campaña internacional, política y mediática para promover el “capitalismo verde”, que consiste en engañarnos sobre quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas de los problemas ecológicos. Grandes lobbys empresariales y mediáticos pretenden culpabilizar a las familias obreras de sus hábitos de consumo, mientras dejan intactos los intereses del capital monopolista y financiero, que siguen aumentando la huella ecológica.

El “capitalismo verde” en puertas de una crisis económica es la herramienta perfecta para legitimar un mayor empobrecimiento absoluto de las condiciones de vida de la clase obrera en sus recursos básicos, alimentación, transporte, vivienda, energía, agua, etc. Se utiliza también para defender planes de desindustrialización que en España ya han condenado a comarcas enteras a la ruina y despoblación, como el cierre de las cuencas mineras y centrales térmicas, avanzando en la desindustrialización con la escusa de la “ecología” mientras se importa carbón de otros países, perpetuando la dependencia energética de España y encareciendo la electricidad, que antes del tarifazo ya era la quinta más cara de Europa (4). Mientras tanto en Alemania que encabeza la emisión de CO2 en la UE, produce a todo trapo con carbón y gas el 46% y 21% de su electricidad respectivamente (3).

¿Es ecológico que deslocalicen las empresas y producciones contaminantes a países dependientes en los que se puede contaminar más, convirtiéndolos en vertederos?. ¿De qué sirve que se presuma que en la UE se reduce los GEI si se deslocaliza a otras partes del planeta la contaminación?. ¿De qué sirve que nos autoconvenzamos de que en la UE ahora somos “sostenibles” cuando se asesina a miles de líderes sociales y ambientales en América y África?. ¿Contamina sólo el carbón asturiano pero el que importamos de Colombia, Marruecos y Suráfrica no?. ¿No tendrá que ver más con la necesidad de abaratar costos a la acumulación del capital con la deslocalización hacia países con salarios más bajos y una clase obrera menos combativa?. La reproducción ampliada de capital y la tasa de ganancia mandan.

La clase obrera es la que paga y requetepaga

En este contexto capitalista, el proletariado no vamos a salvar el planeta reciclando y cambiando de hábitos de consumo. Pero vamos a pagar el coste de la transacción verde (mal llamada transición verde) mientras quienes contaminan, cuentan dividendos y beneficios. Mientras tanto, los precios de nuestros bienes esenciales, como la luz, son cada vez más elevados, acentuados con el tarifazo “ecológico” aprobado por el gobierno en marzo (5) que ya ha aumentado un 170% respecto a julio del 2020 (6), el precio de hortalizas aumentó 5 veces en junio (7), la tasa de paro es la más alta de la UE doblando la media (8), las colas de bancos de alimentos se desbordan ya hay un millón y medio de familias en España que dependen de estos bancos del hambre (9), el IMV sólo ha llegado a un 20% de los hogares previstos, rechazándose la mayoría de las solicitudes mientras crece la pobreza severa (10), siguen los desahucios, el año 2020 se cerró con casi 29.406 desahucios, un desahucio cada 18 minutos, 81 cada día, “no hay desahucios en pandemia” nos decían y en el primer trimestre del 2021 subiendo, se acumulan 10.961 desahucios, un desahucio cada 12 minutos, 122 al día (11), las pensiones en el punto de mira, gobierno y parlamento aceptan la recomendación 16 del pacto de Toledo de abrir la puerta a la privatización forzosa de las pensiones (12), la banca no sólo no devuelve el rescate sino que aplica el cobro ilegal de comisiones, no se regulan los alquileres pero se aumentan los beneficios fiscales de los propietarios, beneficios fiscales que pagaremos la clase obrera de nuestros impuestos (13).

Del RD 148/2021 y que os aproveche.

La tarea de un ministro de consumo debería ser la de impedir algunos de esos abusos, pero, ¿de verdad creemos que los gestores del capitalismo verde van a penalizar los abusos de la banca contra la población obrera?. ¿Transición energética?, pero sin tocar a las eléctricas, y a transnacionales que deslocalizan la contaminación a terceros países ¿regulación de alquileres? Pero sin tocar al capital financiero, ¿alimentación saludable? pero sin mejorar el salario y las leyes laborales. Impuestos, pero sin tocar a los ricos.

Es en este contexto, y no en otro, donde el “compañero” Garzón lanza la liebre para que no veamos a los responsables del deterioro del planeta. ¿Acaso no contaminó el bombardeo de Libia?. ¿Acaso no contaminan las 100 principales empresas transnacionales responsables del 71% de los GEI?. (14). ¿Acaso no contamina la burguesía y las clases parásitas con sus yates, transatlánticos, aviones privados y casas de lujo?. ¿Acaso no contamina que lleven casi un siglo haciendo ensayos nucleares en el Pacífico? ¿No era más ecologista luchar contra esto que señalar a la mayoría de la población que apenas tiene para llegar a fin de mes, ni para pagar un triste chuletón?.

Que avioncito mas guay tiene Schwarzenegger: venga vamos a contaminar gratis, que paguen los rojos

Pero el compañero Garzón en vez de adentrarse en un análisis marxista y crítico, o por lo menos un poquito a la izquierda, sigue con su afán de destacar en las redes sociales volviendo a la carga con un tweet en el que destacó los tres hábitos de consumo que Arnold Schwarzenegger recomienda en la lucha contra el cambio climático: no consumir plástico, comprar productos locales y consumir menos carne. Garzón nos da aquí una completa lección de doble moral del capitalismo verde, responsabilizar al pobre y glorificar al rico en la lucha por salvar al planeta, aunque este sea un admirador de Franco (15), y aunque disponga de un jet privado que contamina más en un solo viaje que miles de familias comiendo carne y usando plásticos (16). Y no es una casualidad que el compañero Garzón glorifique al rico y excluya el daño ecológico que éstos agregan al planeta, porque sigue fielmente la línea del capitalismo verde apadrinado en la UE, la cual declara exentos del impuesto ecológico a los jets privados que pagarán el resto de aviones (17). Pobre en viaje de pasajeros paga y rico no paga. Doble moral. Una prueba de que el capitalismo verde defendido por el compañero Garzón se fundamenta en robar el salario de los obreros a base de impuestos, mientras el rico contamina sin límites y aunque page. Una estafa en toda regla.

Garzón, el desconocedor de la dieta alimentaria de la clase obrera

Compañero Garzón, criticas el consumo de carne, azúcar, que no tenemos hábitos alimenticios saludables, que utilizamos coches diesel para ir al curro, y se exige que comamos huevos del cero, que consumos fruta de temporada y que compremos coches eléctricos inasequibles aunque no lleguemos a fin de mes. La realidad es que hay cada vez más colas en el banco de alimentos, gente comprando botes de 80c de legumbres y paquetes de arroz y lentejas para no pasar hambre, que no ven posible comprar fruta, ni mucho menos carne, o comprar coches eléctricos. Si mucha gente obrera no elige lo que comer, ¿de qué les estás hablando?. Si sabes que con lo que exiges no vale para acabar con el problema, no nos estás diciendo que quieres ecologismo, estás haciendo de transmisor del capitalismo verde asimilado por el modo de producción capitalista y defendido por su superestructura jurídico política e ideológica, con medidas nimias que no van a revertir el cambio climático. Y lo sabes.

Como también sabes, que al reducirnos el salario real de los obreros con el tarifazo, la subida de combustibles, las comisiones bancarias, los alquileres sin regulación, etc., no se está cumpliendo uno de los objetivos de la agenda 2030 que tanto decís defender, que es centrarse “en las necesidades de los más pobres y vulnerables”. Al contrario, se continúa achicando el salario, las pensiones y prestaciones reales ante esta subida descarada del coste de la vida, vía impuestazos al consumo.

Y es que a pesar de que llevan ya décadas implantándose medidas “ecológicas” reciclar, pagar la bolsa del supermercado, restricción del tráfico en las grandes ciudades, etc., no se ha invertido el cambio climático. ¿Por qué?. Porque el proletariado, los pobres, no somos los responsables, son los burgueses y el sistema capitalista. Todavía no hemos escuchado por parte de esta supuesta izquierda una propuesta de reconvertir la industria que más está dañando el planeta, la militar reconvirtiendo las fábricas de armamento con tecnología punta destinándolas a una producción industrial y social más útil, lo cual generaría de paso muchos más puestos de trabajo que los que la industria militar actualmente emplea. Tampoco se escucha el OTAN NO, BASES FUERA, incluso se acepta la celebración de la cumbre de la OTAN del 2022 en España para “hacer cumplir nuestras obligaciones” (sic) (18). ¿No somos ya ecologistas, ni pacifistas, ni siquiera un poquito?.

Greta, el icono de la “burguesía verde”

No es una casualidad que a Greta Thumberg la hayan convertido en un icono la misma burguesía que contamina el planeta, mientras asesinan a miles de líderes sociales en África y América por defender la tierra del saqueo de las transnacionales. ¿Porqué no se habla de Bernardo Caal encarcelado por su lucha contra una empresa de Florentino Pérez que está construyendo una central hidroeléctrica en Guatemala que deja sin acceso al agua a 29.000 indígenas (19), O de Berta Cáceres líder ambientalista hondureña asesinada por su lucha contra la privatización del agua, o de los líderes sindicales, campesinos e indígenas asesinados en Colombia, Brasil y México por defender la tierra?. Porque eso va en contra de los intereses depredadores del capitalismo.

Pero como Greta no va contra el capitalismo, por eso Greta sí les sirve, porque sólo lanza mensajes vacíos de contenido como “pedir que los gobiernos hagan algo”, cuando son ellos los representantes directos de las clases dominantes que contaminan, niegan el pan y la sal a los pueblos y no harán nada. Pero apelar al opresor que contamina y a sus representantes políticos, no es lo único que hace Greta, también se le escucha decir “no son sólo los políticos, somos nosotros también al levantarnos cada mañana, ir a la tienda y pedir una funda para el pan” (20). Aquí tenemos dos formas de denuncia, una amable que apela al opresor, que culpa a la gente por comprar el pan en funda y que pasa por alto a las grandes transnacionales capitalistas que destrozan el planeta, y otra menos amable, que son las Bertas Cáceres que denuncian y luchan con su vida contra los responsables directos del saqueo y deterioro de nuestro planeta, a estas nunca las veremos en los medios de comunicación. Evidentemente a la burguesía no le valen las líderes sociales que cuestionan sus intereses depredadores.

PRUEBA NUCLEAR DE EE.UU

Greta con su discurso, también echa la culpa a la clase obrera por consumir desmedidamente, en lugar de al 1% de la población mundial más rica, que son los que amasan el 45% de la riqueza mundial (21), obtenida mediante la explotación directa de los obreros, campesinos, indígenas y la naturaleza. Greta casualmente ignora que el mayor contaminante del mundo y de EE.UU, es el ejército de EE.UU., por delante de 140 países y de las 5 mayores compañías químicas estadounidenses. EE.UU. también es el mayor agente responsable de la contaminación nuclear, debido a las pruebas nucleares realizadas desde 1946 y las guerras promovidas tras la IIª Guerra Mundial (Corea, Vietnam, Irak…), con toneladas de bombas, napalm, agente naranja, además de la incineración de armas químicas en Kamala (Hawai) destruyendo la vida marina y ornitológica. Greta se desentiende, se hace la “sueca”. ¿No estamos ya en contra del complejo militar industrial de EEUU, que acapara el 40% del gasto militar mundial anual (778.000 millones de dólares) y que dispone de una red de 800 bases militares desplegadas en 70 países, implicadas en conflictos militares, y cuya actividad lo hace el mayor contaminante del mundo? (22). Pues vaya “revolucionaria” de pastel. No es casualidad que sea patrocinada por las mismas transnacionales capitalistas que contaminan, y que haya sido premiada por esas mismas transnacionales con un millón de euros por “su lucha contra el cambio climático” (sic).

Podemos dejar de comer chuletones, creernos Schwarzenegger o Greta, prohibir el plástico y los coches gasolina/diesel, y el planeta va a seguir condenado porque el mayor agente contaminante seguirá ahí: el ejército de EE.UU y su industria militar. Ejército del mismo estado que promueve que la responsabilidad climática es individual, humana, y no de clases.

Los capitalistas, dueños de las grandes transnacionales y medios de producción con su producción anárquica, irracional, contaminan el planeta, lo deforestan, ensucian los ríos y mares, matan de hambre y enfermedades, y producen todos los desechos sólidos, líquidos y gaseosos que están acabando con todo. Y durante las crisis económicas destruyen los productos necesarios que no tienen cabida en el mercado, mientras el hambre mundial se extiende, e incrementa paradójicamente el gasto militar para producir fuerzas destructivas de la naturaleza y la vida humana. Ellos que controlan los medios de comunicación de masas, compran el discurso de Greta, porque no les señala, no les cuestiona, y legitima el régimen de producción capitalista al poner por delante el cambio de hábitos de consumo de “la gente”.

Pero, ¿no fue Marx quien ya en la “Crítica de la economía política” dijo que es la producción la que determina el modo de consumo y el consumo, la que crea al consumidor y no al revés? (23). La producción es la que crea al consumidor. Culpabilizar a la clase obrera por usar agua, electricidad o usar transporte mientras los ricos siguen envenenando el planeta con sus transnacionales mineras, petroleras, madereras, ganaderas y tecnológicas, no es objetivo desde un análisis riguroso y científico sobre el impacto ecológico. Precisamente estas transnacionales llevan décadas organizándose para retrasar la toma de medidas a nivel nacional e internacional escondiéndose detrás de la cortina de humo que responsabiliza a los consumidores del modo de consumo impuesto por el modo de producción capitalista (sic).

El FMI, mentor del capitalismo verde: ¡pagad malditos proletarios!

El capitalismo sólo da paso a las energías renovables por las exigencias del agotamiento de las no renovables, pero siempre priorizando el máximo beneficio de la acumulación de capital, ya que las energías fósiles de momento aportan a la hora de explotar el trabajo asalariado una mayor productividad (plusvalía relativa) que las energías renovables. El recurso a las no renovables obedece a la lógica de acumulación de capital, tendente a aumentar la productividad reduciendo los costes del capital constante que lastran las tasas de ganancia en su relación con el capital variable, y ampliando la parte de trabajo no pagada, la plusvalía.

En consecuencia, ¿a qué viene esta ola internacional capitalista de “sensibilización” por la ecología?. Para que la reestructuración del capital, su crisis de acumulación y la “transición energética” la paguen los salarios. La transición energética y productiva que el capital ya está aplicando con objetivo de negocio a largo plazo se va a hacer a cargo no del capital acumulado en las cuentas de las grandes empresas y bancos, sino a cargo del dinero público, vía impuestos, para subvencionar a las empresas, en la sustitución de las energías fósiles por las renovables, cobrándonos por ella en bienes de primera necesidad como la luz y la comida, destacando que muchas de las empresas que invierten hoy en renovables son las mismas que invierten en petróleo y fuentes fósiles, y también para subvencionar despidos de las empresas energéticas, como Endesa, Naturgy e Iberdrola, que pese a los beneficios encaran la “transición energética” con recortes en puestos de trabajo (24). Para eso van a servir los fondos europeos que pagaremos los obreros con más deuda pública.

No es casualidad que el FMI pida desde hace dos años aumentar los impuestos a la luz y gasolina con la excusa de combatir el cambio climático. Según sus cálculos la subida de 75 dólares por tonelada de CO2 emitida supondría aumentar un 43% la factura de la electricidad de los hogares para los próximos 10 años y un 14% la gasolina, (25), lo que ya está suponiendo una regresividad fiscal que afecta fundamentalmente a los más pobres. Hasta informes del PNUD de la ONU, que se colocan más a la izquierda que el ministro Garzón, lo reconocen: “elevar el precio del carbono, considerado de manera aislada, puede considerarse regresivo, puesto que las personas pobres suelen destinar una proporción mayor de sus ingresos a adquirir bienes y servicios de alto consumo energético que las personas ricas” (26).

¿Entendemos así la filosofía thumbergiana, y el porqué promocionan a Greta a la vez que contaminan?. ¿Entendemos por qué Greta asume la filosofía imperialista de EE.UU. de que la responsabilidad climática es individual?. ¿Impuestos a las 100 empresas transnacionales que generan el 71% de emisiones GEI?. No. Impuestos a la clase obrera que “contamina” para ir a trabajar, para comer y para no estar a oscuras en el hogar. Lo contrario sería agravar la tendencia a la baja de la tasa de ganancia del capital. ¿Reconversión de la industria militar en industria civil?. No. No se cuestiona la industria armamentista, a seguir incrementando el gasto público mundial en armamentos de guerra y destrucción promocionando bloqueos criminales y guerras imperialistas, una industria que requiere de una inversión 5 veces mayor que en la industria civil o la sanidad para crear un puesto de trabajo, en consecuencia la industria militar está haciendo perder millones de trabajos más necesarios y ecológicos en el mundo, y junto al consumo de lujo de las clases dominantes es lo que dispara la huella ecológica en los países del centro imperialista. ¿Y qué dice Greta?. Nada. Greta, es un instrumento utilizado por el sistema para legitimar que la clase obrera y los países empobrecidos paguemos los platos rotos de la transición productiva en nombre de la “ecología”, exonerando al capitalismo y sus responsables para mantener las tasas de ganancia y seguir contaminando a sus anchas. Lo mismo que hacen con todas las crisis habidas en la historia del capitalismo.

El capitalismo no puede invertir el cambio climático

Y aquí entramos en el meollo de la cuestión. ¿Se puede dentro del capitalismo aplicar una reducción radical de las emisiones GEI para invertir el cambio climático?. Se puede, pero no de forma radical, manteniendo el poder de la burguesía y el Estado capitalista, lo que supondrá y ya está suponiendo, un sacrificio que pagaríamos íntegramente la clase obrera, los campesinos, pueblos indígenas, con mayores costes en los productos de consumo, impuestos y desempleo masivo. Si se pretende defender esta política, como ya está haciendo la socialdemocracia, los ecolojetas (mal llamados ecologistas) y la “izquierda alternativa”, se le estará prestando la coartada perfecta a la burguesía para que nos sacrifique asumiendo los costes de la “crisis energética”.

Acordémonos para qué sirvieron los famosos agrocombustibles, mal llamados biocombustibles, para deforestar grandes cantidades de selvas y bosques desplazando a comunidades enteras y encarecer los productos agrarios y alimentos básicos, excluyendo millones de toneladas de cereales, trigo, maíz y aceite del consumo alimentario, reconvirtiendo tierras de cultivo de alimentación en agrocombustibles mientras parte del mundo se muere de hambre. Y esto se nos vendió como alternativa al cambio climático y las energías fósiles (27).

El margen de maniobra del proletariado es nulo dentro del capitalismo, el cual sólo podrá actuar si controla los recursos agrícolas, industriales y energéticos, y decidir qué sectores hay que transformar o eliminar, y que otros desarrollar para reducir las emisiones GEI radicalmente, para garantizar a la vez los productos y servicios para vivir dignamente y a los obreros desplazados la plena ocupación en los sectores económicos en ascenso. Pero eso en el capitalismo es imposible bajo la lógica de la acumulación de capital.

El capital no utiliza el consumo energético con un fin ecológico, desde la introducción del carbón hasta el petróleo, el capital lo que busca es un mayor abaratamiento de los costes del capital constante que garanticen una mayor productividad, una mayor reproducción ampliada y una mayor tasa de ganancias. Esa es la lógica dominante, donde no cabe fin ecológico alguno.

Los verdes en el poder. Alemania y EE.UU.

Pero ¿qué han hecho los “ecologistas” o ecolojetas en Europa cuando llegan al gobierno?. Gobiernan para el capital. Así lo hizo la coalición “rojiverde” de Alemania (1998-2005), defendieron bombardear Yugoslavia asesinando a miles de civiles, apoyaron las reformas laborales de Hartz y los minijobs, que empobrecieron a millones de obreros alemanes y destruyeron sectores del estado de bienestar, todo para mejorar la competitividad del capital alemán, para mejorar su capacidad exportadora e incrementar sus ganancias a costa de empeorar de forma absoluta las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera alemana. Ninguna medida que tocara los fundamentos del capitalismo para revertir el cambio climático mundial, a no ser que creamos que las bombas sobre Belgrado tengan algo que ver con la ecología. Luego vinieron las puertas giratorias, y los “esfuerzos” de los exministros “ecologistas” del partido verde (Joschka Fisher, Andrea Fisher) acabarían recompensados con puestos en grandes empresas alemanas (28). Los verdes alemanes enfrentándose al movimiento obrero y la paz, aliándose con el imperialismo, abandonaron sus reivindicaciones ecologistas y se convirtieron en gestores de la dictadura sobre proletariado.

¿Y Al Gore, el “ecologista” nobel de la paz, el que reivindicaba en 1992 una “revolución ecológica para el siglo XXI” en su libro “Earth in the balance: Ecology and Human Spirit”?. Fue vicepresidente de EE.UU. (1993-2001) durante la administración Clinton. ¿Qué hizo por la ecología este icono del capitalismo verde?. Bajo Clinton se produjo la devastación casi total de los últimos bosques antiguos y de secuoyas en EE.UU., la ocupación militar de Haití, la promoción de alimentos genéticamente modificados y de la industria de la biotecnología, el continuo bombardeo y sanciones económicas contra Yugoslavia e Irak, con la muerte de centenares de miles de civiles, la legalización de la irradiación de alimentos, la descarga, vertido e incineración de residuos en otros países como Somalia, Haití, Guatemala y El Salvador, siguiendo la línea de las administraciones de Reagan y Bush padre. Precisamente éste fue uno de los factores que impulsó la intervención militar tanto en Somalia como en Haití, siendo éste último desde la administración Clinton el vertedero favorito para los productores corporativos de residuos, contaminando animales, fuentes de agua subterránea (pozos), plantas, ríos, etc. En consecuencia en esta destrucción del medio ambiente no sólo han estado y están implicados los capitanes del partido republicano, sino también sus colegas “demócratas” como Bill y Al, el cual también hizo negocio de la destrucción del medio ambiente. Concretamente en Bangladesh explotó una instalación de perforación petrolera de EE.UU (Petroleum), en la que Al Gore posee numerosas acciones, la explosión quemó 20 millas cuadradas destruyéndose el hábitat totalmente, el 20% del país fue aislado durante 6 meses a causa de la explosión y el gas continuó filtrándose al medio ambiente sin control alguno. Petroleum estuvo operando también en Colombia, donde los movimientos sociales criticaron a Gore por la destrucción de los tunebos (U´wa), pueblo amerindio. ¡Pobre Al, que incomprendido!, con lo “ecologista” que es él.

La crisis energética es una manifestación de la crisis del capitalismo

Mientras vivamos bajo el capitalismo, el aumento de los precios de la energía fósil por la denominada “crisis energética” encarece la composición orgánica del capital, lo que automáticamente se traducirá en un aumento de la tasa de explotación del proletariado, donde el capital aumenta su voracidad con una mayor tasa de plusvalía absoluta y relativa, mediante la reducción del salario real, tanto directo, indirecto como diferido, para frenar la caída de la tasa de ganancias que el encarecimiento del capital constante genera. Algo que ya está sucediendo.

Ahora tenemos a la burguesía peleando para que no le suban los impuestos a sus empresas y rentas personales, sino para que desciendan, y para que se eliminen los gastos sociales del Estado capitalista, el cual endurecerá su naturaleza clasista, la dictadura del capital sobre el proletariado, sin margen de maniobra para realizar concesiones sociales al proletariado, sobre todo si éste está desmovilizado.

Por un lado tenemos a los gobiernos trasladándonos la factura verde que el capital no paga mediante la plusvalía indirecta con “impuestos verdes” que reducen nuestro salario real, y a los estados reduciendo los gastos de sanidad, enseñanza y pensiones públicas; y por otro, mediante la plusvalía directa con el aumento de la precariedad laboral del proletariado de forma generalizada (aumentando la jornada laboral (29) y pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor), y sobre todo en los sectores productores de energías y materias primas. Abaratando de estas dos formas (plusvalía indirecta y directa) el valor de la fuerza de trabajo empleada por el capital, para frenar la caída de la tasa de ganancia.

Lo que la burguesía pregunta cuando invierte capital es cuanta tasa de ganancia va a obtener, que grado de explotación sobre el trabajo asalariado va a lograr, no cuanta eficiencia, valor de uso, satisfacción de las necesidades humanas, trabajo creativo, descanso, participación en las decisiones sobre el trabajo y para actividades sociales y políticas o control de las personas sobre sus vidas en equilibrio con la naturaleza, va a haber. Los criterios capitalistas, costes-beneficios, surgen de una economía capitalista mercantil, que no es la economía que necesitamos, porque son ineficientes con el respeto a los límites de los recursos del planeta, provoca el despilfarro, expolio y deterioro de la naturaleza. Sólo la supresión del régimen asalariado liberará a la principal fuerza productiva de la humanidad, dispuesta a trabajar en cooperación y creatividad para la satisfacción de las necesidades humanas (valores de uso) y el respeto de la naturaleza. El capitalismo es adverso a los objetivos ecologistas, si las exigencias ecologistas no cubren los requisitos imprescindibles para la reproducción ampliada de capital, el capitalismo seguirá contaminando el planeta sin contemplaciones.

Por tanto, la “crisis ecológica” es una manifestación de la crisis del capitalismo, sistema basado en la explotación del trabajo asalariado con sus límites tanto económicos (tasa de plusvalía), como políticos (resistencia del proletariado) y ecológicos (crecimiento expoliador e irracional). Por lo que la única alternativa viable contra el cambio climático es la revolución socialista, la superación de la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista de apropiación, que libere la principal fuerza productiva, que no es el acceso ilimitado a las energías renovables, sino la fuerza creativa del trabajo vivo que necesita vivir en equilibrio con la naturaleza. Por eso, para los ecologistas consecuentes debe ser de gran preocupación central la recomposición del proletariado como fuerza social revolucionaria. Sólo el ecologismo proletario, comunista, salvará el planeta.

Crisis ecológica del capitalismo y lucha de clases

La crisis ecológica del capitalismo se solapa con los conflictos sociales, y viene enmarcada en la crisis general del capitalismo. Por eso la lucha por las reivindicaciones ecologistas desde una perspectiva proletaria y no capitalista, debe de tener en cuenta también las necesidades inmediatas de las masas trabajadoras que entren en conflicto temporal con los objetivos ecológicos en el marco del capitalismo. El cierre de empresas contaminantes con la correspondiente eliminación del medio de vida de obreros, sólo puede llevarse a cabo en una sociedad socialista que garantice el empleo de la fuerza de trabajo afectada, y eso el capitalismo no lo va a hacer. El proletariado no puede renunciar a la lucha por sus condiciones de vida y trabajo, si se quiere que eleve su conciencia y luche por objetivos generales de la ecología y la revolución por la superación del capitalismo.

El cierre en España de las cuencas mineras, no ha acabado con la producción y el consumo de carbón, que se importa del extranjero, lo único que ha conseguido es condenar a comarcas enteras al paro, lo cual no es una victoria de la ecología, dado que la utilización del carbón como fuente de energía sigue contaminando el planeta. Sólo el socialismo puede lanzarse a una completa reorganización de todo el entramado económico para satisfacer las necesidades humanas de un modo viable con la naturaleza. Si los ecologistas no se acercan en este terreno al proletariado, estaremos ante la derrota del ecologismo anticapitalista o su asimilación por el capitalismo verde.

No se puede dejar la ecología en manos del capitalismo

El planeta se lo está cargando el capitalismo, y esto no se arregla con más capitalismo verde. El calentamiento global es un problema colectivo que tampoco se soluciona con actuaciones individuales, dejando las manos libres para que el sistema siga destruyendo el planeta. Lo objetivo es cambiar el modo de producción capitalista y organizar la producción de forma socialista en base a nuestras necesidades materiales y del planeta. Sólo el proletariado como trabajador colectivo libremente asociado puede asumir la problemática ecológica, porque es una problemática real para sus condiciones de vida y de existencia.

Los ecosistemas reportan beneficios a los seres humanos, obtención de plantas y animales para alimentación, materias primas, almacenamiento de agua por parte de plantas y microorganismos, polinización por dispersión de semillas por insectos, aves y mamíferos, hacen que el planeta sea habitable purificando el aire y el agua, manteniendo la biodiversidad y dando lugar al ciclo alimentario. Los ecosistemas están a nuestro alrededor: bosques, praderas, ríos, aguas costeras, profundidades marinas, montañas e incluso ciudades, donde infinidad de seres vivos y especies compiten por luz solar, agua, espacio y alimentación. La desaparición de cualquier ecosistema, la degradación ambiental, elimina posibilidades de subsistencia para los seres humanos. Los países imperialistas destruyen el ecosistema, el 75%de las principales pesquerías marinas está agotado por exceso de pesca, la tala indiscriminada ha reducido a la mitad la cubierta forestal del mundo; cientos de especies marinas han sido extinguidas y el 58% de los arrecifes coralinos está amenazado por destructivas prácticas de pesca, , el turismo y la contaminación; el 65% de los casi 1.500 millones de hectáreas de tierras cultivables presentan algún nivel de degradación del suelo (30).

Hemos llegado a un punto en que la geología y el clima delimitan la agenda de la política revolucionaria. Los efectos negativos del cambio climático pueden afectar a la salud, con una mayor exposición a altas temperaturas (estrés térmico, enfermedades cardiovasculares y renales), y a la alimentación con la disminución del rendimiento agrícola. La huella ecológica se expresa en hectáreas terrestres y marítimas necesarias para sostener el estilo de vida (recursos y residuos) de una persona o país. Los niveles adecuados de sostenibilidad por el planeta para un ser humano sitúan la huella ecológica en 2 hectáreas por persona y año (31). La media mundial por persona y año en el 2020 era de 2,7 hectáreas (32), por lo que ya hace tiempo que hemos sobrepasado el límite de lo que puede soportar el planeta. A pesar de esta media hay una geografía muy desigual entre los países más y menos desarrollados (de 0,5 hectáreas de Afganistán a 9,4 en EE.UU.), tanto en consumo alimentario como energético. Por países, el 77% de la población mundial tiene una huella ecológica menor que la media, mientras que el 23% ocupa una huella ecológica que supone el 67% de la huella ecológica mundial. Para generalizar el modelo de EE.UU. que tiene una huella ecológica de 9,4 hectáreas por persona en el 2020 (33) harían falta casi 5 planetas como la tierra.

No obstante, hay que volver a aclarar al compañero Garzón que la huella ecológica va por clases, existen muchos informes de huella ecológica, mundiales, por países y ciudades, pero ninguno desglosado por clases sociales, siendo una minoría rica la que acapara las empresas contaminantes y la riqueza social, desarrollando un consumo tanto productivo como particular que es expoliador del medio ambiente. La ONU tímidamente lo señala en sus informes de Desarrollo Humano (PNUD) donde asocia que a mayores ingresos mayores emisiones GEI, y Oxfam indica que el 10% de la población más rica representa el 49% de las emisiones mundiales por consumo, mientras que el 50% más pobre representa tan sólo un 10% (34).

Lo que nos jugamos ya no es sólo una mayor o menor capacidad adquisitiva, más o menos servicios sociales, sino también las condiciones para la vida misma en nuestro planeta. La clase obrera no debemos creer a la burguesía y sus gestores cuando predican que las leyes del mercado orientarán a tiempo hacia energías alternativas al petróleo. No sólo no lo harán a tiempo, sino que cargarán los costos de la crisis que supone cambiar de energías no renovables a renovables, sobre la merma de nuestras necesidades vitales, como ya están haciendo. Para sustituir todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) con hidrógeno y energía del viento, se necesitarían 21 millones de molinos eólicos, sus componentes supondrían obtener 3 veces la producción mundial de acero del año 2004, 2200 veces la producción mundial de fibra de vidrio y 21 veces la producción mundial de cemento (35). A pesar de algunos avances, energía eólica, solar fotovoltáica, coches eléctricos, no parece que se vaya hacia una introducción generalizada de la energía renovable, sino al crecimiento de nuevos sectores de negocio que supondrán más un complemento que una alternativa sustitutoria de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón), tal y como está haciendo la “ecológica” Alemania (3). Está claro que bajo la economía capitalista de mercado, orientar la producción hacia estos objetivos de forma generalizada es imposible. Como se sigue produciendo con energías fósiles, la efectividad del coche eléctrico para catalogarlo de emisiones cero no dejará de ser una farsa, ya que para fabricar las baterías y su recarga, que se hace con energía fósil, no elimina su impacto de emisiones CO2 (36).

La clave de nuestra civilización, lo que permite crecer y acumular al capital no es la tecnología o la energía fósil o renovable, sino la fuerza de trabajo asalariada, los productores y realizadores de la plusvalía. Si lo vemos en términos tecnológicos y energéticos no veremos que la dinámica del capitalismo no se detendrá por una “crisis energética” mientras pueda explotar el trabajo asalariado y acumular plusvalía en forma de capital, lo central no son los suministros energéticos sino la relación social de explotación, lucha de clases, que no se acaba con la “crisis energética”, sino que se agudiza con una mayor explotación del proletariado. Lo principal para el capitalismo no es si esos recursos energéticos que emplea son renovables o no, ni el impacto que supone para la humanidad y el planeta, sino su utilidad como mercancía, para su objetivo del máximo beneficio mediante la explotación del trabajo asalariado, fuente de la plusvalía y la ganancia. En consecuencia el objetivo principal del movimiento revolucionario para subvertir y superar el modo de producción capitalista y toda su civilización obsoleta sigue siendo la abolición del trabajo asalariado.

No existe más irracionalidad que la del capitalismo, a no ser que consideremos como “racional” las guerras imperialistas, el hambre, el desequilibrio demográfico centro-periferia, el gasto armamentista, el desenfrenado agotamiento de recursos naturales y energéticos, la producción de desechos y contaminación de manera incontrolable, la destrucción de las economías nacionales y el retraso en la introducción de las innovaciones tecnológicas en campos necesarios para el desarrollo socioeconómico como la medicina y energía renovables pero que van en contra de determinadas ganancias y beneficios, pues ya existen inventos y máquinas que consumen menos combustible, capaces de funcionar con otro tipo de energías renovables como la solar, eólica e hidráulica. El capitalismo y la ecología son mutuamente excluyentes. La revolución proletaria mundial es necesaria ya no sólo para una vida mejor sino también para la salvación y garantía de la misma.

En consecuencia, sólo la superación del capitalismo, la sociedad comunista hará posible la aplicación radical y generalizada de las energías renovables. Y en el futuro, con la aplicación de la ciencia a la técnica y la producción, se puede prever una época en el que para obtener fuerza mecánica no se precisará gastar combustible y se conseguirá gratuitamente con las fuerzas de la naturaleza, sol, viento y ríos, haciendo ilimitadas las condiciones para la obtención de energía, ampliando la capacidad humana para regular el clima del planeta. El mundo no será finito en cuanto a energía, ya que la energía solar puede considerarse, a los efectos longevos de la humanidad, como infinita, por ello la luz solar es la única fuente energética inagotable en nuestro planeta y el proceso económico más productivo será aquel que se base en la energía solar.

Teorías del capitalismo verde anticipadas por la trilateral en los años 70

Desde los años 70 algunos economistas burgueses propagaron críticas que consideran que las concepciones del crecimiento económico son incompatibles con la protección del medio ambiente, plantearon como alternativa a los problemas generados por el capitalismo el “crecimiento cero” de la economía o un crecimiento moderado (Galbraith). De todas maneras, estos planteamientos de reducir los ritmos de crecimiento económicos son inaceptables para el capital ya que lógica de la lucha competitiva empuja a los capitalistas a ampliar la producción y a elevar los ritmos de crecimiento.

La primera crítica de envergadura fue “Límites del crecimiento”, escrito por un grupo de científicos del Club de Roma (1973). Allí se comienza a plantear la idea sobre el carácter inevitable de contradicciones catastróficas entre el crecimiento de la población mundial y el desarrollo de los medios de producción relacionado con la revolución científico-técnica, por un lado, y los limitados recursos naturales junto con la acción destructora de la producción sobre el medio ambiente, por otro. Tales científicos veían la alternativa en la estabilización del volumen de la población y el cese del crecimiento de la producción.

Los seguidores de esta concepción partían de la falsa imagen el capitalismo como de un sistema que se guía no por la obtención de ganancias, sino por los intereses de la sociedad. Sin embargo, es la lógica de la ganancia lo que empuja a los capitalistas a ampliar la producción. De ahí que la idea de “crecimiento cero” o decrecimiento sea utópica.

Desde una posición marxista-leninista aunque no podamos estar de acuerdo con la base teórica de estos planteamientos, el pesimismo no deja de tener un fundamento objetivo, cuyo fundamento se elude en los análisis del Club de Roma: la utilización rapaz de los recursos naturales bajo el capitalismo, el consumismo desenfrenado, la especulación, la contradicción entre los intereses de las trasnacionales del capital y los intereses de la clase obrera, los campesinos y las comunidades indígenas.

La concepción del “crecimiento cero” fue rechazada desde un inicio por los países dependientes, ya que suspender la industrialización significaba mantener el atraso económico de tales países. Desde una posición marxista-leninista los límites de crecimiento sin tener en cuenta sus causas reales, eran y son un poderoso instrumento de imposición de políticas antidesarrollo y desindustrializadoras para los países que apuestan por un desarrollo independiente de las fuerzas productivas alternativo a los intereses de las grandes potencias capitalistas y sus transnacionales.



Sin embargo, estas teorías han sido asumidas acríticamente por la izquierda postmarxista y postmoderna. Es la moda del progresismo: somos demasiados en el mundo y el desarrollo de la humanidad pone en jaque el ecosistema. Este planteamiento genérico y metafísico, contiene el mismo sustrato ideológico que el imperialismo viene recetando desde el final de la IIª Guerra Mundial contra los países dependientes. La teoría del decrecimiento o “crecimiento cero” expuesta en el Club de Roma en 1973, fue utilizada como pretexto ideológico para frenar el desarrollo que los países socialistas y anti-imperialistas habían desencadenado en el mundo, con un desarrollo industrial al margen del imperialismo, la soberanía sobre los recursos, el crecimiento demográfico, la calidad de vida y el crecimiento de las necesidades sociales básicas (sanidad, enseñanza, empleo, igualdad de sexos), que eran referencia para el movimiento obrero occidental.

Este pretexto ideológico coincidía con el “Informe Kissinger” titulado “Implicaciones del crecimiento de la Población Mundial para la Seguridad de EE.UU. e intereses de ultramar” documento elaborado en 1974 tras el nacimiento de la Trilateral, donde se diseñan las rutas del imperialismo para apoderarse de los recursos de los países soberanos, convertirlos en vertederos de residuos tóxicos, y los objetivos de detener el crecimiento de la población mundial, la cual se considera que estorba al control de los recursos del imperialismo yanqui. Dicho documento apostó por demoler las soberanías nacionales, a las que ya antes de la desaparición de la URSS el imperialismo planificaba su destrucción para imponer sus políticas económicas a través de sus instituciones financieras tal y como hiciera en Chile bajo la dictadura fascista de Pinochet.

En 1975 la Trilateral en la misma línea argumental publica otro informe titulado “La Crisis de la Democracia” donde se degrada la idea de democracia como un sistema que genera apatía, se señala que el desarrollo del capitalismo de las 3 décadas gloriosas era insostenible con el creciente estado de bienestar, ya que suponía un peligro para los privilegios del capital al entorpecer la aplicación de medidas que frenaran la caída de la tasa de ganancias, y se advertía de la necesidad de poner en marcha un plan de medidas para frenar el desarrollo de polos económicos alternativos, limitar el crecimiento económico de los países dependientes, pero no así el de los países imperialistas y desarrollados (sic).

Toda esta batería de ideas ha llevado en los últimos 40 años a organismos internacionales con el FMI, BM, OMC, oenegés, entidades públicas y grandes consorcios empresariales a adoctrinar sobre la necesidad de reducir la población mundial, frenar el desarrollo tecnológico y de activar políticas de excepción en nombre de la “seguridad del planeta”. Tales planteamientos nunca cuestionan el sistema económico capitalista, causa principal y última de los límites y contradicciones del crecimiento tanto humanitario, como económico y ecológico.

Los orígenes de la bancarrota entre el modelo de crecimiento y los intereses de la humanidad hay que buscarlos no en las contradicciones señaladas en “Límites del crecimiento” sino en las crecientes contradicciones del sistema capitalista, y de las relaciones internacionales. La contaminación y el deterioro de la calidad de vida humana es consecuencia del capitalismo, de la explotación y desigualdad social creciente, de la opresión. La clase obrera no podemos admitir la tesis del calentamiento global sin ponderar las causas diluyendo las responsabilidades del régimen capitalista, haciendo responsable al género humano tal y como viene haciendo el imperialismo desde sus foros (club de Roma, Informes Kissinger, Trilateral, etc.), y ahora a través de sus nuevos iconos (Greta Thumberg, capitalismo verde).

El rechazo del consumismo capitalista basado en el crecimiento parasitario e insostenible no puede expresar un rechazo a la extensión y diferenciación de las necesidades con un regreso al estado natural y primitivo de esas necesidades. El ser humano como ser material con necesidades materiales no puede lograr el total desarrollo de su personalidad a través del ascetismo, sino a través del desarrollo racional y multilateral de su consumo, conscientemente subordinado a los intereses colectivos. El concepto de abundancia sostenible, equilibrada y sin derroche es una categoría histórica y material y no una noción utópica. La desaparición de la economía de la escasez es tanto posible como necesaria, como precondición para un modo de producción comunista.

Sobre este ámbito se debe plantear la teoría del crecimiento orgánico, donde se señala algunos principios por los que debe guiarse la humanidad para evitar la catástrofe, entre ellos, el desarme, la solución de los problemas de alimentación y las materias primas. En realidad, el equilibrio estable entre la naturaleza y la sociedad puede ser logrado sólo sobre la base de liquidar la propiedad privada capitalista, mientras que los economistas burgueses examinan únicamente las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, abstrayéndose de la estructura social y de clase de la sociedad, del carácter de las relaciones de producción, porque para ellos el capitalismo es la única sociedad posible.

Guerras por los recursos, intercambio desigual y deuda ecológica

Las guerras imperialistas más recientes contra los países de la periferia son y seguirán siendo importantes para el capitalismo en su fase imperialista, dado el agotamiento de los recursos fósiles los países imperialistas compiten entre sí para hacerse con ellos. Desde el fin de la guerra fría EE.UU. monopoliza el gasto militar mundial, un 40% del gasto mundial, con 800 bases militares repartidas por el planeta para intervenir en cualquier conflicto militar. EE.UU. que también es el país que más consume y despilfarra fuentes de energía, proclamó en la década de los 90 como un asunto de “seguridad nacional” el control de las fuentes de petróleo y materias primas estratégicas. La guerra y genocidios que ha organizado en los últimos años están relacionados con la apropiación de las rutas y reservas de crudo, guerra que no se libra entre las potencias, sino en los países agredidos convertidos en campos de batalla (Yugoslavia, Irak, Congo, Afganistán, Libia, Siria, Yemen…). Ya en 1.991 el general Schwarzkopf a las puertas de la guerra del golfo en un informe entregado al senado de EE.UU. advertía que a las reservas de EE.UU. sólo le quedaban 20 o 40 años de vida mientras que el Golfo Pérsico contiene más de 100 años de reserva y zonas sin explorar. Como decía Michel Collon, para el imperialismo “El petróleo y su precio bien valen una… guerra” (37).

El militarismo puede llevar a la rivalidad entre potencias, que en vez de enfrentarse militarmente entre ellas (EE.UU., Francia, Reino Unido), se ponen de acuerdo, como en Siria, financiando, entrenando y armando a la contra yihadista contra gobiernos laicos que defienden sus recursos como la guerra de Libia o Siria; o promocionan los bandos en litigio, tal y como sucede en África, continente que concentra una tercera parte de las reservas mundiales de minerales, y es un gran productor de petróleo, gas, diamantes y uranio. Ese es el caso de la guerra del Congo. En las provincias del este de la República Democrática del Congo se encuentran los nuevos minerales como el niodio y el 80% de las reservas mundiales del coltán, indispensable en la producción de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, consolas de videojuegos y otros aparatos electrónicos de alta tecnología, además del cobalto, recurso esencial para las industrias aeroespacial, química y nuclear y los tradicionales diamantes, oro, cobre y estaño. Las Transnacionales Nokia, Ericsson, Siemens, Sony, Intel, Hitachi, IBM… clavaron sus garras en esa zona (38).

Los recursos gestados durante miles y millones de años pasan a convertirse en un ansiado botín mercantil de las transnacionales capitalistas y sus centros de investigación, principalmente de EE.UU. Existe un expolio de los recursos energéticos y biológicos con respecto a los países de la periferia. El capital transnacional invade sus espacios naturales que deberían pertenecer a las poblaciones donde se encuentran los recursos, pero que son capturados convirtiendo la biodiversidad en un coto de caza del imperialismo cuyo fin es apropiarse de esa riqueza natural. Centenares de transnacionales capitalistas se benefician, mientras millones de campesinos e indígenas son expropiados de sus recursos, sus plantas, bosques, animales y tierras. Este ataque del imperialismo sobre la biodiversidad de las regiones de la periferia acentúa la destrucción del ecosistema contra los bosques y sus habitantes, además de reducir la ya maltrecha fuente de alimentos de la humanidad.

El aprovechamiento de las riquezas naturales es una base de subsistencia y empleo, sobre todo en los países de la periferia, puesto que la agricultura, la explotación forestal y la pesca generan uno de cada dos empleos que existen en el mundo, y las actividades relacionadas con la madera, productos agrícolas y pescado son importantes para todo el mundo (30).

Estamos asistiendo a una nueva acumulación de capital, donde la expropiación de las riquezas tanto energéticas como naturales de las selvas y bosques tropicales, forma parte de una fase imperialista del capitalismo tan rapaz y genocida como de los períodos de saqueo colonialista y acumulación originaria de capital.

Los países centrales, se encuentran inundados de desechos y productos tóxicos, tal y como sucede en EE.UU. Sus ríos y lagos están tan contaminados que las transnacionales han abierto desde los años 80 mercados extranjeros en la periferia para sus residuos (40).

Para confeccionar productos en algunas ramas de la producción industrial se utilizan materiales tóxicos o radioactivos, la necesidad de las potencias capitalistas por liberar los desechos tóxicos les impulsa a comercializar su vertido o incineración en países de la periferia, cercando tierras de propiedad comunitaria, envenenando el suelo, el mar y el aire de países enteros con la consiguiente enfermedad y muerte de seres humanos y animales (39). La expropiación aquí del medio ambiente y la privatización de terrenos públicos es importante para la acumulación de capital imperialista, al mismo tiempo es un medio para proletarizar a campesinos e indígenas, imponiéndoles nuevas formas de explotación capitalista del trabajo en grandes haciendas.

DESPARRAME DE RESIDUOS

En Latinoamérica la destrucción ecológica, pobreza, guerra de contrainsurgencia, brutalidad policial, militar, paramilitar y las políticas neoliberales se entrecruzan con el vertido de residuos tóxicos provenientes de EE.UU. Muchas de las compañías dedicadas a la incineración y vertidos de residuos en Latinoamérica utilizan a los gobiernos instalados en el poder por la CIA y mantenidas allí gracias al apoyo financiero y militar de EE.UU. quien organiza bloqueos, invasiones y golpes de estado contra países con gobiernos que defienden sus recursos o para reprimir movimientos populares de izquierda (Guatemala 1953, Cuba 1952 y 1961, Brasil 1964, República Dominicana 1965, Chile 1973, Uruguay 1973, Argentina 1976, El Salvador 1980, Nicaragua 1980, Granada 1983, Haití 1991 y 2004, Venezuela 2002, Honduras 2009, Bolivia 1963, 2019). El comercio de residuos tóxicos tiene la finalidad de apropiarse de las tierras y recursos de los pueblos más pobres, del agua, vegetación y el aire que respiramos, para imponer los derechos de polución con los vaciamientos de residuos.

Muchos productos (herbicidas y pesticidas) contaminantes y “fertilizantes” que son exportados a la periferia para plantaciones del agrocomercio, son fabricados en EE.UU. pero se prohíbe su uso interno debido a la presión de los movimientos de la clase obrera por la salud (39).

Fue la “ecologista” administración Clinton, la que aceptó que las transnacionales de EE.UU mezclaran cenizas de incineradores que tienen altas concentraciones de plomo, cadmio y mercurio, con productos agroquímicos. Este veneno químico se vende a gobiernos de la periferia que hacen la vista gorda (39). Durante los años 90 y principios del S.XXI, miles de toneladas de residuos “reciclados” en EE.UU., declarados falsamente como “fertilizantes” fueron diseminadas en haciendas, playas y desiertos en Bangladesh, Haití, Somalia, Brasil y docenas de otros países. Son venenosos para el medio ambiente, los suministros de agua, el hábitat de los ríos, flora, fauna y la salud humana (39).

Subsiste una ideología clasista, neocolonial y racista, que justifica el saqueo de materias primas y recursos naturales y oculta los impactos ambientales que eso produce en la periferia. Se basa en que los países centrales tienen derecho a consumir y crecer económicamente hasta hartarse, sin miramiento con los que viven en peores condiciones tanto dentro como fuera del país, y luego enviarles los residuos tóxicos a sus países. Lo que es una práctica genocida que se sustenta en el clasismo y racismo ambiental, que se basa en el derecho de las clases dominantes de todo el mundo de que el resto debe resignarse a aceptar sus precarias condiciones de vida, mientras que los ricos tienen derecho a una vida sana y limpia. Las clases dominantes del mundo se arrogan el derecho de todos los sumideros de CO2, los océanos, la vegetación y la atmósfera únicamente para su uso egoísta, irracional, despilfarrador y expoliador.

Este cinismo se encuentra detrás del discurso del capitalismo verde, de todos los países imperialistas interesados en llevarse hasta el último pedazo de recursos energéticos y de selva virgen que pueda quedar, y realizar los vertidos tóxicos y nucleares, a costa de dejar a su paso muertes, miseria y destrucción del ecosistema. Como vemos, en los países centrales se hacen fuertes regulaciones ambientales, mientras sus transnacionales capitalistas se encargan de impulsar la contaminación en Latinoamérica, Asia, África, Oriente Medio y Europa del Este. El comercio mundial ha florecido con cargamentos de pesticidas prohibidos, gasolina con plomo, clorofluorocarbono, asbesto, y otros productos restringidos en los países centrales son vendidos en la periferia, mientras que maderas tropicales, petróleo, carbón y otros recursos naturales fluyen de la periferia al centro, y mientras las regulaciones se hacen más estrictas respecto a plantas de energía que usan carbón sucio y energía nuclear peligrosa, éstas proliferan en tales regiones (39).

Con este cuadro no es descabellado hablar de una deuda ecológica del centro con la periferia (41), que se une al intercambio económico desigual. Deuda contraída desde siglos por el continuo saqueo de los recursos naturales, por los daños ambientales y por la utilización del territorio para depositar desechos producidos en los países centrales, para deslocalizar los GEI. Debe considerarse como parte de este intercambio ecológico desigual el envenenamiento de las aguas, aire, tierra, mares, plantas, bosques y seres humanos que se produce por la aplicación de plaguicidas en las plantaciones agrícolas y el vertido de residuos de transnacionales imperialistas. Mientras las transnacionales se llevan el producto agrícola para ser vendido y consumido en su país, en los países productores queda el deterioro ambiental.

Este intercambio desigual perjudica a las clases explotadas y oprimidas de los países dependientes, mediante la destrucción de sus ecosistemas, sin que las transnacionales extranjeras asuman coste alguno. Los deudores son en primer lugar las clases dominantes de los países imperialistas y después las clases dominantes de la periferia. Este saqueo de recursos y deterioro ambiental se produce por la carga de la deuda externa que absorbe gran parte de la deuda pública de los países de la periferia, sin embargo de la deuda ecológica no se habla. La abolición de la deuda externa de los países dependientes, sigue siendo necesaria para garantizar la soberanía de tales países sobre sus recursos y detener el deterioro ambiental.

En este intercambio desigual también existen redes de traficantes de especies de animales y vegetales destinadas al mercado, siendo la “ecologista” UE la principal consumidora de animales exóticos por delante de EE.UU. (42).

¿Y qué dicen Greta y Garzón de las guerras imperialistas y la deuda ecológica de los países ricos?.

Concluyendo, el capitalismo y la ecología son mutuamente excluyentes. La extracción de los recursos en los países de la periferia, la consolidación de un intercambio desigual ecológico, como resultado de la exportación de bienes primarios sin evaluar el impacto social y ambiental por su extracción, producción o deshecho; el saqueo de recursos energéticos, materias primas, la destrucción de culturas, de las mejores tierras de cultivo y de los recursos marinos para la exportación, debilitando la autosuficiencia alimentaria y la soberanía de las comunidades de la periferia; la contaminación de los países centrales debido a la excesiva emisión de GEI desestabilizando el clima, la apropiación de la capacidad de absorción que tienen los océanos y bosques del planeta, la venta de pesticidas que no son utilizados en el centro y el almacenamiento de residuos tóxicos en los países de la periferia (41).

Marx y Engels sobre la naturaleza

La preocupación de Marx y Engels por la naturaleza está presente en sus obras. En “La Ideología alemana” Marx previó que las fuerzas productivas muy desarrolladas pueden llegar a convertirse en fuerzas destructivas. Esto lo vemos hoy más claro en el crecimiento de la industria militar.

Si el capitalismo fue inicialmente un gran impulsor del desarrollo de las fuerzas productivas, en su dinámica estaba la de convertirse en un gran productor de fuerzas destructivas con el militarismo, y en el destructor de las fuerzas productivas con las crisis en las que se elimina la producción necesaria para facilitar la continuidad de la acumulación de capital, y en destructor de las condiciones que hacen posible la producción y la vida misma en el hábitat. Es el capitalismo que ha avanzado hasta afectar a la vida humana con guerras, miseria, hambrunas, y a la vida planetaria, respectivamente. Por ejemplo, sobre la falsa “crisis alimentaria” debemos destacar que la producción agraria mundial se multiplicó por tres en 40 años (1969-2009), mientras que la población se ha duplicó en el mismo período, por lo que hay suficiente capacidad para producir y alimentar a todo el planeta de sobra. El hambre no está provocada por la falta de alimentos, sino por la supremacía del régimen capitalista (43). Tampoco es el cambio climático, con la pérdida de cosechas y desastres naturales, sino la distribución desigual del capitalismo lo que causa las grandes desigualdades del desarrollo humano entre clases.

Engels en Dialéctica de la naturaleza, observó que la humanidad no domina la naturaleza como un conquistador domina a un pueblo extranjero, que formamos parte de ella, y que nuestra ventaja consiste en la posibilidad de conocer sus leyes y de saber aplicarlas certeramente. También hace mención que con la destrucción de los bosques en Mesopotamia, Grecia y Asia Menor para obtener tierras roturables, no se sabía que al talar los bosques se estaba destruyendo los centros de condensación y almacenamiento de humedad en tales regiones. En el “Anti-Duhring” Engels comparó el uso de la ciencia por el capital como el aprendiz de brujo que desencadena las fuerzas de la naturaleza pero que es incapaz de controlar.

Marx en los “Manuscritos económico filosóficos” y “El Capital”, señalaba que la producción capitalista no desarrolla la técnica sino socavando los dos manantiales de toda riqueza, la tierra (entendida en el sentido amplio del espacio de vida y producción) y el trabajador, que el hombre es parte de la naturaleza, que la fuente de la riqueza en cuanto valor de uso no está sólo en el trabajo sino también en la naturaleza, que el trabajo es el padre y la tierra la madre. Diferencia las producciones precapitalistas de la capitalista, mientras las primeras tienen su límite en la reproducción o circulación mercantil simple, la producción de mercancías para aumentar las ganancias de capital se basa en la reproducción ampliada o circulación mercantil compleja. En esta diferencia está la base del agotamiento de los recursos naturales a un ritmo nunca visto en la historia de la humanidad, la base de la utilización irracional de cualquier forma de energía o materias primas, al mismo tiempo que se produce desechos y contaminación de manera incontrolable. El capitalismo y la ecología son mutuamente excluyentes.

Marx con la teoría de la renta absoluta y la renta capitalista del suelo nos explicó cómo el capital interviene sobre las tierras más fértiles, teniendo efectos negativos para la fertilidad de dichas tierras en forma decreciente. En los países desarrollados los capitalistas se han convertido en dueños del suelo, que constituye el medio de buena parte de los recursos naturales. ¿Cómo legislar sobre la contaminación y depreciación del suelo cuando la propiedad privada se impone?. Por la teoría de la renta del suelo entendemos por qué de no ser por la propiedad privada los productos agrícolas bajarían de valor, así como la posibilidad de extender la producción a tierras menos fértiles incrementando la riqueza social.

Marx somete a crítica no a la humanidad, sino al tipo de relaciones sociales como la causa del divorcio del ser humano con la naturaleza, al tipo de utilización clasista de los recursos naturales como causa del derroche irracional de la naturaleza. Sometiendo a crítica no la tecnología o el conjunto de las fuerzas productivas, sino a determinadas relaciones de producción mediante las que son accionadas. Para Marx tanto las barreras como los acicates para el desarrollo de las fuerzas productivas y la naturaleza, son las relaciones sociales de producción. No es la tecnología la causa, como pretenden los ideólogos burgueses, es el modo de producción capitalista. Por lo cual, el capitalismo como modo de producción transitorio es una calamidad para las clases explotadas y también un límite para el desarrollo del género humano en su relación con la naturaleza.

Marx y Engels criticaban la teoría malthusiana de la población, en la cual el hambre y la miseria no son consideradas como consecuencia de las relaciones de producción capitalistas, sino de la “natural facultad del hombre para multiplicarse”. Marx en “El Capital” le opuso la teoría de la superpoblación relativa (ejército industrial de reserva), creada por el aumento de la composición orgánica de capital que genera un excedente permanente de población asalariada (desempleada o parcialmente empleada) a las necesidades de la acumulación de capital. En la actualidad Malthus ha sido rescatado por las filosofías imperialistas que justifican las guerras y las hambrunas como necesarias para reajustar el crecimiento demográfico. En realidad sólo bajo el modo de producción comunista la humanidad podrá fijar un ritmo del crecimiento demográfico racional y equilibrado. Ya lo dijo Engels “Existe, por supuesto, la posibilidad abstracta de un crecimiento numérico de la humanidad que haga indispensable fijar un tope al mismo. Pero si la sociedad comunista se viera obligada a regular la producción de personas, lo mismo que ya entonces regulará la producción de cosas, ella y sólo ella podrá hacerlo sin dificultades” (44).

Marx y Engels veían en la protección de la naturaleza, fomentando un desarrollo planificado respetuoso, como una tarea central del socialismo. Para Marx el aumento de la producción no es un fin en sí mismo como lo es en A. Smith y D. Ricardo, el socialismo no admite otro objetivo del crecimiento de la producción que no sea la satisfacción de las necesidades humanas, y en la actualidad el capitalismo no es capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades humanas con la protección y conservación de la biosfera y la preservación del oxigeno necesario para el ser humano (casi todo el oxigeno de la atmósfera es de origen biogénico, el 30% lo producen las plantas y el 70% las algas de los océanos) (45), se comprende así el llamamiento de los ecologistas a mantener limpio el mar y los océanos, y ampliar las superficies verdes del planeta.

Las contradicciones del capitalismo con la vida y la naturaleza. La barbarie

El capitalismo no puede vivir sin contradicciones antagónicas insuperables. Subsisten y se agudizan más contradicciones junto a la principal (capital-trabajo), como la contradicción entre la guerra y militarismo con la paz, la contradicción del peligro del colapso ecológico y la supervivencia futura del género humano, la contradicción entre los países subdesarrollados y la recolonización imperialista, la contradicción entre la cantidad de recursos productivos para garantizar el bienestar general, su derroche y distribución desigual, etc.

El capitalismo como sistema, con este cúmulo de contradicciones irresolubles, ha demostrado su incapacidad para dar solución a los problemas de la humanidad, el hambre, la miseria, el paro, el analfabetismo, la salud, la inseguridad de la vida en el planeta, la liberación de la mujer, superar el atraso de países y someter el desarrollo de las fuerzas productivas a la dirección del género humano. Ha destacado históricamente por la dilapidación y el agotamiento de recursos naturales no renovables (petróleo, gas, madera, carbón, agua, etc.), aprovechados de forma desigual en detrimento de la periferia del mundo, y ha impulsado a límites desconocidos la destrucción del medio ambiente con el exceso de contaminantes en la atmósfera y el agua (crisis climáticas, energética, degradación de la alimentación, destrucción del hábitat, etc.). La acumulación de residuos nucleares y petrolíferos recalienta la atmósfera peligrosamente generando la destrucción de la capa de ozono y bruscos cambios climáticos que amenazan el ecosistema con la destrucción del planeta. El capitalismo ya no puede crecer sin destruir, ordena el territorio con arreglo a los intereses de la acumulación del capital condenando a la periferia como zonas de residuos e industrias contaminantes, para evadir impuestos en el centro imperialista y buscan salarios más bajos, mientras aquí nos venden el capitalismo verde.

El capitalismo es un sistema en crisis estructural, que promociona la demanda superflua sin satisfacer las necesidades prioritarias, empobrece el medio rural y la agricultura y provoca la aglomeración urbana desordenada, alimenta el individualismo, la insolidaridad, la agresividad, y rompe los vínculos comunitarios de las ciudades.

El aumento del plusproducto social en relación al producto necesario bajo el capitalismo no conduce a un aumento del bienestar para el conjunto de la sociedad, sino a un aumento de la plusvalía por las clases explotadoras. El aumento del trabajo muerto en relación al trabajo vivo, bajo el capitalismo, no significa una economía creciente de trabajo humano y tiempo libre, sino fuente de crisis, desempleo y la creación de un ejército industrial de reserva, bajo cuya presión el consumo de los productores queda limitado al producto necesario.

Más del 80% de la población mundial vive en países subdesarrollados. Aun produciéndose suficientes recursos alimentarios y sanitarios, el hambre, la desnutrición, las enfermedades curables, y la pobreza crónica, campean a sus anchas como efecto del dominio de las relaciones de producción capitalistas. Como muestra, en Argentina durante la crisis económica del “corralito” se disponía de una capacidad para alimentar a 200 millones de personas, el paro y el hambre afectó a la mayoría de la población de ese país. Y según la FAO en el año 2000 el nivel de las fuerzas productivas agrícolas podían ya dar alimento a 12.000 millones de seres humanos, un 60% más de la población actual (46).

La desigualdad social en cifras. El 1% más rico de la población mundial dispone del 45% de la riqueza (21), y acaparó el 27% del crecimiento durante 1980-2016 (47), y sólo en el 2017 amasó el 82% del crecimiento (48). La brecha entre el 10% más rico y el 40% intermedio aumentó 20 puntos en el periodo 1980-2016, reduciéndose 20 puntos la diferencia del 50% inferior con el intermedio, equilibrando por la base la desigualdad del 90% más pobre (49). En el 2017 el 50% de la población más pobre, unos 3.700 millones de personas, no se benefició en nada del crecimiento económico (50). Entre 2006 y 2015 la riqueza de esta oligarquía ha crecido un promedio de un 13% por año, mientras que los salarios no llegan al 2% (51). En la UE los ingresos del 0,1% más rico se duplicaron entre 1980 y 2017 y los del 0,001% se triplicaron mientras que para el resto aumentó un 40% (52). Aún, siendo más moderado el aumento de la desigualdad en la UE respecto a EEUU, el 22% de la población es pobre (2017) (53).

El impacto de la contrarrevolución en la URSS convirtió a Rusia, que era uno de los países más igualitarios, en sólo 5 años (1990-95) en el país más desigual del mundo (54), desde 1990 hasta 2015 experimentó una drástica caída de la relación entre riqueza pública e ingreso nacional, cayendo del 230% al 90%. (55). Los países capitalistas desarrollados que en los años 70 el valor de la riqueza pública se situaba entre el 50% y el 100% del ingreso nacional, han tenido también un drástico crecimiento negativo al caer al 10% y 20% en países como Alemania, Francia y Japón, en ambos casos debido a la transferencia de la riqueza del sector público al privado (56), por lo que durante éstas décadas el incremento de la riqueza nacional en los países capitalistas (Rusia incluida), se realizó a expensas del sector público en beneficio del incremento exponencial de la riqueza privada. Además de la riqueza mundial oculta en paraísos fiscales la cual representa un 8% del PIB mundial (57).

Hablemos de los EE.UU. La población de EE.UU. que sólo representa el 4% mundial, dispone del 24% del PIB mundial y es responsable del 15% de las emisiones GEI que provoca cambios climáticos, pero aquí también el desarrollo socioeconómico va por clases. En la quintaesencia del imperialismo, la progresiva desigualdad en la distribución de la renta alcanza proporciones alarmantes. El período de 1980 a 2014 los ingresos del 1% más rico se triplicaron, mientras que del resto se redujo un 1% (58), debido al aumento de la regresividad del sistema tributario y a la reducción del salario mínimo del 42% al 24% del salario medio (1980-2017) (59). La relación media entre los ingresos de un director general y un obrero no cualificado es de 354/1 (60) y en las 500 primeras empresas la relación entre los salarios de los obreros y las remuneraciones de los gerentes pasó de 1 a 40 en 1.970 a 1 a 1.250 en el 2.007.

En nuestro planeta, tras 2 siglos y pico de capitalismo reinante 773 millones de jóvenes y adultos, el 10% de la población, es analfabeta (61), 262 millones de niños y jóvenes se encuentran fuera de la escuela (64 millones en primaria, 61 millones en secundaria y 138 millones en el segundo ciclo de secundaria) (62). La matriculación preescolar alcanza al 21% en países con desarrollo humano bajo, el 31% con desarrollo medio y el 71% y 80% en países con desarrollo alto y muy alto (63).

La pobreza multidimensional (mala salud, desnutrición, precariedad laboral, carencia de agua limpia, electricidad, acceso a la salud y enseñanza) abarca a 1.300 millones de personas de 101 países (17,3% de la población mundial) (64). 600 millones de personas viven con menos de 1,9 dólares al día en situación de pobreza extrema (65). La precariedad, el paro, el hambre, la desatención social y falta de recursos oprimen a 500 millones de obreros subempleados (66) y 220 millones de obreros en paro según la OIT (67). El ejército industrial de reserva mundial está formado por 720 millones de obreros desempleados o subempleados.

El hambre y la pobreza mundial mata a más gente cada año que toda la IIª Guerra Mundial. Los datos de la tasa de mortalidad infantil se disparan con 5,6 millones de muertes al año (68) por desnutrición y enfermedades curables, algunas provocadas deliberadamente por bloqueos criminales promovidos por el imperialismo. La explotación y opresión infantil se ha mundializado, hoy existen unos 218 millones de niños entre 5 y 17 años son obligados a trabajar (69). Según la OIT, 21 millones de personas son víctimas de trabajos forzados y trata, el 25% de los cuales son niños y más de la mitad mujeres (70). Según la ONU hay 82,4 millones de refugiados (71), y 2,6 millones malviven en campos de refugiados por causa de las guerras imperialistas (72).

Desde la contrarrevolución de finales del S.XX en los países árabes y de Europa Oriental, los derechos de la mujer se han laminado a nivel mundial. Cada año 12 millones de niñas son víctimas de matrimonios forzados (73), 200 millones de mujeres y niñas actualmente vivas han sido sometidas a la mutilación genital, (74), padeciendo las normas discriminatorias del género impuesto por la ideología patriarcal religiosa. La brecha salarial mundial de sexos en ingresos de trabajo remunerado es del 44% (España 34%), las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo a tareas domésticas y de cuidados, lo que reduce su participación en el mercado laboral y a actividades sociales o políticas (75). Sólo el socialismo puede mandar a la prehistoria la ideología y normas patriarcal religiosas, sólo el socialismo puede garantizar la igualdad sexual, la liberación de la mujer, con la socialización de las tareas domésticas y cuidados por el conjunto de la economía socialista y la igualdad real en el acceso al trabajo en sus diferentes especialidades, su retribución y la propiedad social de los medios de producción.

A pesar de que hay productos para alimentar a casi dos planetas, según la FAO 2.000 millones de personas no tuvieron acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes y más de 820 millones pasan hambre (76), la mitad de la población mundial carece de sanidad (77), 2.000 millones carecen de medicinas básicas (78), 2.000 millones de personas no tienen agua potable (79), 1.800 millones no tienen vivienda (80). Todo esto ocurre en un mundo en el que se gastan 2 billones anuales en armas y publicidad comercial. La ONU ha calculado que con un 11% anual de lo que se gasta en la carrera de armamentos, se erradicaría esta injusticia.

El excesivo gasto armamentista, útil únicamente para sostener el dominio imperialista, el control sobre las economías periféricas y como salida a la crisis de acumulación del capital, es otra de las “virtudes” del capitalismo que expresa las limitaciones al desarrollo de las fuerzas productivas y el bienestar social. Según Collon (81) el valor total del armamento invertido en la Guerra del Golfo de 1.991 (676 billones de dólares) equivalía en aquel entonces al importe total de la deuda del “tercer mundo”, y un solo bombardeo sobre Irak equivalía a lo que cuestan 10 hospitales perfectamente equipados. Pero esta ha sido siempre la constante del sistema imperialista, ya en los años 70 según la UNESCO, un bombardero equipado valía lo mismo que el salario de 250.000 maestros, o 30 universidades para 30.000 estudiantes, o 75 hospitales con 100 camas cada uno, o 50.000 tractores, etc. (82).

La prueba de que el despilfarro también es un negocio para la acumulación de capital, lo podemos contrastar con el tipo de consumo extravagante que el capitalismo promociona en el mercado, comparando su costo con otras necesidades básicas para la vida humana. Por ej., la salud básica se costearía con ¡el 75% de lo que se gasta en comida para animales domésticos!, y la educación básica (leer, escribir, matemáticas) ¡cuesta el 66% de lo que se gasta en cosméticos!. Comparando las necesidades básicas del ser humano con el costo de necesidades no básicas de los que la humanidad podría prescindir: cigarrillos, estupefacientes, gastos militares, publicidad, etc., vemos que en la UE y EE.UU representan 2,4 billones de dólares, es decir, ¡8 veces más de lo que se necesita para universalizar las necesidades básicas!. (83). Otro capítulo es la publicidad como propaganda para inventar necesidades y saquear el poder adquisitivo de los salarios, ya en 1.994 toda la publicidad gastada en la UE, EE.UU. y Japón equivalía al 50% de la deuda externa de América del Sur o al 100% de la deuda de Oriente Medio o África del Norte (84).

Si tenemos en cuenta que las transnacionales capitalistas controlan el 80% de la agricultura, la industria y el comercio (el 80% del comercio mundial tiene lugar en las “cadenas de valor” vinculadas a las empresas transnacionales, según un informe de la UNCTAD), tamañas desigualdades de la población mundial tienen su lógica criminal. Por ejemplo, la práctica de las Transnacionales fabricantes de fármacos es criminal ya que en aras del beneficio privado impiden la asistencia de fármacos para enfermedades curables como el VIH o como actualmente el Covid.

¿Y qué ha pasado con las vacunas del Covid?. Hemos pagado cuatro veces su valor (investigación + desarrollo + producción + ventas), las principales transnacionales farmacéuticas estadounidense, británica y francesa que acaparan más del 80% del mercado, han sido financiadas con dinero público para desarrollar las vacunas, manteniendo las patentes, chantajeando a países, imponiendo condiciones leoninas, hasta a la propia UE, incumpliendo el suministro de vacunas para encarecer los precios, acaparando beneficios históricos nunca antes conocidos a costa del incremento de muertes por Covid, a costa de dejar a los países menos desarrollados a su suerte, y sin ningún interés por lograr la inmunidad continental y mundial. El objetivo del capitalismo no es el de inmunizar o erradicar la pandemia, sino la de extenderla en aras de los beneficios financieros y empresariales, que siempre estarán por delante de la salud. Y lo tragicómico, mientras Cuba a pesar del bloqueo criminal impuesto por el imperialismo yanqui, ha desarrollado su propia vacuna exportándola gratis a países pobres, España sin vacuna propia con el triste papel de votar en la ONU contra la propuesta de liberar las patentes durante la pandemia.

Es la lógica de acumulación del capital bajo el imperialismo la que facilita la apropiación desigual de los avances tecnocientíficos, donde 10 Transnacionales controlan el 84% de I+D mundiales, la mayoría de las patentes se encuentran en los países industrializados de la trilateral imperialista, los 10 monopolios principales de la industria mediática controlan el 86% del mercado de los medios de comunicación y de la cultura de masas, además del 80% de mercado farmacéutico en manos de sólo 3 transnacionales. Con ello la desigualdad mundial en el acceso a la tecnología, medicinas, comunicación, etc., es creciente.

El proletariado, sepulturero de la barbarie capitalista

El vigente desarrollo de las fuerzas productivas está contenido en el aumento de la composición orgánica del capital, en su concentración y ampliación. Pero esta socialización de la producción que transforma el trabajo de la humanidad en trabajo objetivamente cooperativista, no está dirigido mediante un plan consciente, está regida por la ley del valor, el mercado y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. De ahí que el conjunto de la producción socializada se desarrolle independientemente de las necesidades que ella misma ha creado impulsada por la sed de ganancias de los capitalistas. La producción se desarrolla no en los sectores donde subsiste más necesidad, sino en aquellos donde pueden realizarse más elevadas ganancias. Sin embargo, este nivel alcanzado por las fuerzas productivas que hace posible el paso a la sociedad comunista en su fase inferior socialista, a la vista de la situación ecológica, se convierte en una necesidad urgente.

Varios centenares de transnacionales capitalistas controlan la mayor parte de la producción agrícola, industrial, farmacéutica, los servicios y el comercio mundial, con este grado de socialización de la producción y las actividades económicas las condiciones objetivas para acceder al socialismo están ya preparadas a nivel mundial. Lenin en “El imperialismo fase superior del capitalismo”, lo destacaba. Pero la monopolización mundial de los procesos financieros y productivos por las Transnacionales capitalistas no impulsa sino que frenan el necesario desarrollo productivo equilibrado y sostenible en todo el mundo. Son el mayor obstáculo para hacer cumplir los objetivos ecologistas.

Sólo existe una solución a los problemas del planeta que pasa por el socialismo del cual el proletariado es objetiva e históricamente fuerza impulsora, por lo que debe constituirse en fuerza social revolucionaria. No se debe caer en el mismo error de la IIª Internacional cuando creía que el capitalismo se derrumbaría automáticamente debido a la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, a la tendencia a la baja de la tasa de ganancias, o a la actual versión ecologista apocalíptica en base a la escasez y encarecimiento de los recursos energéticos y de materias primas. El capitalismo solo caerá si lo derribamos, y sólo la clase obrera puede liderar el proceso revolucionario socialista que por objetivos extraeconómicos, como preservar el planeta, elimine todo el despilfarro del capitalismo (producción militar, consumo de lujo, publicidad…), libere generalizadamente recursos para abordar la transición a energías no contaminantes, y garantice la preservación de recursos para el futuro. De lo contrario, la humanidad se encontrará en un callejón sin salida, sin sujeto revolucionario capaz de liderar nuestra propia salvación como género humano. Los ecologistas deben tomar nota.

El peligro no está en el crecimiento económico en sí y el progreso de las fuerzas productivas, sino en una relación mal organizada a través del capitalismo entre la técnica y la naturaleza, que el socialismo estaría en condiciones de organizar y regular, mediante la planificación económica basada en la protección de la naturaleza, del aire, el agua y los campos, y la regulación del crecimiento demográfico. Es el régimen capitalista el que amenaza nuestra supervivencia. La realización social de las recomendaciones del movimiento ecologista sólo pueden tener las siguientes premisas: derrocamiento y expropiación de la burguesía, instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo. Los medios de producción serán propiedad social, la clase obrera ejercerá el poder, el conjunto de la economía será planificado y no sometido a la coerción de la producción capitalista. O dictadura del proletariado o dictadura sobre el proletariado.

La implantación de las relaciones de producción socialistas permitirían la planificación para la satisfacción de las necesidades más prioritarias en todo el mundo (alimentación, vivienda, enseñanza, salud, empleo y ecología), que ya el actual estado de las fuerzas productivas permiten garantizar tomando como partida una planificación socialista, equilibrada y un crecimiento sostenible con la biosfera, que erradique las producciones improductivas, destructivas y contaminantes, y desvíe sus costes hacia necesidades sociales de la población y productivas (bienes de equipo industrial, investigación y tecnología civil, tractores, abonos para la producción agraria, productos farmacéuticos, vivienda, escuelas, hospitales, investigación científica, aplicación generalizada de energías renovables, etc.) y que no produzca en exceso con stocks que hoy se acumulan por las leyes de acumulación de capital y del mercado. La supresión del gasto improductivo, de lujo y armamentista, permitiría también en un proceso gradual de décadas ir equiparando económicamente el PIB por habitante de los países dependientes con el PIB de los países centrales. Los países dependientes no sólo tienen derecho a gozar del mismo nivel de vida de necesidades básicas que los países más desarrollados, sino que sin la satisfacción de éste derecho no podrá lograrse una armonía de la humanidad con la naturaleza.

El capitalismo tiene un discurso ecológico, pero detrás de ese discurso se esconden las grandes transnacionales capitalistas interesadas en expoliar hasta el fin el medio ambiente. Sólo la sociedad comunista puede adecuar la satisfacción de las necesidades humanas a la conservación del planeta. Sólo la sociedad comunista puede controlar el consumo de acuerdo con los criterios que dicte la ecología. Sólo la sociedad comunista puede regular el crecimiento demográfico, proteger a la naturaleza de los perniciosos efectos de la producción industrial, mostrarse ahorrativo con los recursos naturales, en particular con las materias primas y con los combustibles no renovables, reconvertir la industria militar, el consumo superfluo y de lujo, lo que reduciría las emisiones GEI en los países más desarrollados, así como superar el desnivel social, económico y ecológico entre el centro y la periferia mundial. Sólo el comunismo puede inculcar una conducta justa para el medio ambiente, un uso ahorrativo de la energía, un consumo consciente y ecológicamente sostenible. Sólo el proletariado estará dispuesto a hacer cualquier sacrificio que la ciencia demuestre que es necesario a favor de la conservación de la biosfera, por la salvación de la humanidad de la destrucción, así como también luchar solidariamente por una vida mejor en los países menos desarrollados. Sólo el progreso de la revolución comunista internacional es la premisa para superar la crisis ecológica y lograr el control global sobre un crecimiento desbocado, irracional, para acabar con la glotonería y el despilfarro en la alimentación y la energía por un consumo sano acorde con nuestra salud y medio ambiente. Sólo la sociedad comunista puede acabar con todos los mecanismos del mercado y la producción mercantil, arrebatar a los valores de uso su forma de valores de cambio y regular la distribución de los bienes materiales en base al principio de satisfacción creciente de las necesidades básicas y particulares de los trabajadores.

Anexo. Rasgos para la acumulación socialista internacional

La acumulación socialista originaria englobaría una serie de rasgos que hoy podríamos enumerar en siete aspectos.

En primer lugar, la utilización plena de las fuerzas productivas. Actualmente las crisis capitalistas y los continuos cambios cíclicos provocan una infrautilización extraordinaria de maquinaria de producción y empleo de fuerza de trabajo, el desempleo es estructural, incluso en períodos estables de la economía la capacidad productiva siempre está por debajo del 100% en todos los sectores y países, lo que significa el derroche exorbitante de riqueza social necesaria que se deja de crear. En la actualidad hay un porcentaje importante de capacidad industrial y agraria inactiva y la mayoría de los Estados de la OCDE disponen de una tasa de paro real superior al 10%. El pleno empleo de las fuerzas productivas bajo las relaciones de producción socialistas significaría un aumento espectacular del crecimiento económico.

En segundo lugar, la eliminación del gasto improductivo (armamento, lujo, drogas), la reducción de los gastos de distribución y la supresión de la publicidad (comercialización y propaganda) destinada para la prefabricación de gustos y estilos de consumo de masas, con el derroche de esfuerzos intelectuales en inventar necesidades ostentosas, extravagantes y dañinas para la salud, liberaría una cantidad enorme de ingenio y fuerzas productivas. De esta forma se reduciría drásticamente las emisiones GEI en los países más desarrollados acercándose a la media.

En tercer lugar, la planificación socialista de los trabajadores sobre los medios de producción de toda la economía, donde pasarían a ser la fuerza productiva principal, permitiría potenciar la investigación científica útil, aplicando a la producción todas las patentes que hoy bajo el imperativo del capital Transnacional están infrautilizadas. La utilización generalizada de otras energías alternativas sostenibles (eólica, solar, hidráulica). No olvidemos que los monopolios limitan y retrasan la aplicación de las invenciones técnicas, con el objetivo de evitar la desvalorización de un solo golpe de enormes masas de capital fijo antes de haber sido amortizada si la tecnología de la producción sufre una innovación radical, por ej. la electrificación de los ferrocarriles se retrasó 20 años por ese motivo. También erradicaría el crecimiento inútil ajustando la producción a las necesidades, evitando la acumulación de stocks y la destrucción de productos bajo las leyes de la acumulación del capital y del mercado.

La propiedad individual de los capitalistas puede ser abolida por decreto, de golpe, como un aspecto y efecto inmediato del derrocamiento del actual régimen. Ya, en la sociedad capitalista actual, la gestión (administración, dirección) de la mayor parte de estas fuerzas productivas está separada de la propiedad individual capitalista: los capitalistas son accionistas que no participan a menudo directamente en su gestión (separación entre la dirección y la propiedad). Los medios técnicos para la planificación de las actividades económicas en el ámbito local, estatal y mundial, ya son preparados en el capitalismo. Ello nos indica lo que Marx argumentaba, que se prepara un nuevo orden social en el seno del capitalismo, donde ya existen condiciones maduras (sociedades por acciones, monopolios, Transnacionales, aparato socializado de transportes, banca, correos, comercio…), pero que la existencia de las relaciones de propiedad capitalista son el obstáculo para el nacimiento del sujeto económico único que sustituya la economía mercantil y el mercado por la contabilidad y la planificación socialista.

La planificación capitalista, ya aplicada hoy por los grandes complejos industriales entre secciones de una misma unidad productiva y entre unidades productivas que dependen de un mismo grupo financiero a pesar de que estén esparcidas por los cuatro ángulos de la tierra, ha preparado todo lo que es necesario para la planificación propia de la sociedad comunista para proyectar y coordinar sus actividades económicas. La planificación de la actividad económica de la sociedad (a nivel local, estatal y mundial) es un terreno sobre el que se puede desarrollar la participación activa de todos los trabajadores. Qué producir, cuánto producir, cómo producir, cómo hacer uso de los recursos naturales, cómo repartir los productos: todas estas cuestiones, que toda sociedad debe resolver, dejan de ser, gracias a la planificación, resultado de la acción atomizada e inconsciente de una multitud de sujetos del mercado.

Lenin consideró al capitalismo monopolista de Estado como la antesala del socialismo (fase inferior de la sociedad comunista). El desarrollo de la empresa monopolista-estatal da origen a un mecanismo de administración social de alta perfección técnica, que pueden poner en marcha los mismos obreros unidos al servicio del pueblo. Engels en el Anti-Duhring analizaba positivamente la conversión de la concurrencia en monopolio, donde la producción anárquica cedía el sitio a la economía planificada todavía en manos de acumulación de capital, del capitalista colectivo, siendo un elemento material que despojado de las relaciones de producción capitalistas, serviría para la sociedad socialista naciente. Marx también recomendaba la adopción de los avances productivos del capitalismo para caminar al comunismo. En la misma dirección Lenin clamaba por la adopción de las técnicas de la producción capitalista, despojadas de las relaciones de producción explotadoras. La socialización de las actividades económico-productivas pasa a ser una premisa necesaria del socialismo, ya que éste no surge con base propia, sino que hereda la base material y técnica del capitalismo más avanzado.

El perfeccionamiento tecnológico y organizativo de los procesos productivos y los instrumentos de gestión electrónicos alcanzados en nuestros días (informática, técnicas de comunicación, internet) dan la base material para el dominio pleno de las fuerzas productivas por los productores y la determinación de las necesidades por el plan social, en mejores condiciones que nunca.

En cuarto lugar, la supresión del desarrollo e intercambio desigual y la ayuda de los países más industrializados a los países dependientes para la resolución satisfactoria de los problemas del período de transición al socialismo, daría lugar de entrada la supresión de las clases explotadoras y parásitas (burguesía compradora, burocracia, jeques, terratenientes, etc.), acabaría con el desarrollo desigual centro-periferia, desterraría relaciones de explotación y opresión a la par que liberaría infinidad de recursos para emprender la construcción socialista. La reforma agraria integral en tales países con una mecanización del campo suministrada por los países centrales, la movilización del pueblo para la aplicación de proyectos básicos de conservación de agua, redes de irrigación, construcción de carreteras, canales, redes de electrificación solar rural, vacunación contra enfermedades epidémicas, hospitales, alfabetización, un desarrollo multifacético de la economía y la producción industrial acercaría en pocas décadas, a estos países a los niveles de calidad de vida básicos alcanzados en el presente milenio.

El mantenimiento del régimen y del mercado capitalista y sus leyes aumenta aún más la distancia entre las economías más desarrolladas y la periferia, lo que equivale a precipitar a los países del denominado “tercer mundo” a una miseria más brutal. Hasta dónde pueden llegar los países subdesarrollados en la realización de la sociedad comunista no depende sólo de sus condiciones internas, que son necesarias, sino también y en última instancia de hasta qué punto se realiza en socialismo y el comunismo en los países más avanzados y sin que ello deba suponer una parálisis de la lucha de clases en la periferia.

En quinto lugar, otro elemento que se desarrollaría en el periodo de tránsito dialéctico de la fase inferior a la superior en la sociedad comunista, sería la extinción del Estado por medio de la síntesis entre la planificación centralizada y la gestión de las unidades de producción, entre planificación consciente de productores y consumidores, borrándose toda diferencia entre dirigentes y dirigidos, trabajo intelectual y manual, campo y ciudad, centro y periferia; cuya base material sería una abundancia de fuerzas productivas, que extendiera la socialización de las capacidades y responsabilidades, la extensión del tiempo libre a toda la sociedad, donde la revolución tecnológico-productiva reduce el tiempo de trabajo de cada obrero, disminuye los trayectos de desplazamiento al trabajo, reduce el tiempo de vida laboral necesaria, y amplia el tiempo libre necesario para el trabajo creativo de gestión, control e investigación, cultura y ocio para el desarrollo de la condición humana, que mande al baúl de los recuerdos toda división del trabajo intelectual y manual.

Y ello es técnicamente factible, ya que incluso en el marco del modo de producción capitalista desde 1.850 a 1.950 la lucha del movimiento obrero consiguió hacer pasar la jornada de trabajo de 70 a 40 horas semanales. Pero desde la crisis de 1.973 en adelante las relaciones de producción capitalistas impiden una reducción progresiva en la que hoy podría haberse alcanzado la semana de 20 horas en los países más avanzados, manteniendo el mismo crecimiento productivo, y permitiendo a su vez la reducción de la vida laboral por debajo de los 60 años. La reducción de la jornada de trabajo que es un presupuesto reivindicativo del movimiento obrero, no puede debido a las cadenas de la plusvalía encontrar bajo el capitalismo una aplicación progresiva, para el desarrollo de la potencialidad de los individuos y la satisfacción plena de sus necesidades materiales y personales. Las fuerzas productivas tienden históricamente a poner a disposición del género humano la posibilidad de más tiempo libre, pero la dictadura del capital, y la propiedad capitalista, reducen esa posibilidad a una minoría cada vez más pequeña de explotadores y opresores y sus gestores a sueldo.

Decía Lenin que el tiempo liberado es necesario para que decenas de millones de obreros se encarguen de las tareas del control y gestión, disolviendo paulatinamente el Estado, donde la participación en la dirección de la economía y las tareas sociales sólo ocuparía una fracción ínfima del ocio de la masa de productores (con excepción de los militantes de las organizaciones de clase) y que en los avances hacia durante la transición a la sociedad comunista esa masa de productores tenderá a tomar mayor importancia en el empleo del tiempo libre, tenderá a ser más activa y creadora, tenderá incluso hacia el desarrollo multifacético de sus cualidades humanas en diferentes tareas u oficios de trabajo manual e intelectual, tenderá hacia la reunificación del trabajo intelectual y manual, científico y productivo.

En los Grundrisse (Contribución a la Crítica de la Economía Política), Marx sitúa que el desarrollo de las fuerzas productivas reduce el tiempo necesario para la producción en unos sectores (agricultura, ganadería, etc.), y lo gana para otras producciones de carácter material o intelectual. En este sentido sólo el reparto del tiempo de trabajo de forma planificada entre las distintas ramas de la producción acorde a las necesidades sociales, garantizan un desarrollo armonioso, liberado del poder del capital. Marx presenta la planificación social como ordenación de la sociedad más allá de la economía mercantil, como un orden social superior que permite la libertad más allá del ámbito laboral y de la producción, a través del tiempo liberado para desarrollar otras actividades superiores transformando al productor en otro sujeto. La mayor intensidad de las fuerzas productivas en la sociedad comunista prevista conquista más tiempo libre para la actividad intelectual y social, desplegando las potencialidades humanas de los productores (85).

Pero bajo el capitalismo la liberación de ese tiempo de trabajo, o tiempo libre destinado para crear y satisfacer las necesidades humanas, no se emplea de forma democrática, consciente y racional. El tiempo libre aquí encuentra limitaciones para poder convertirse en creatividad científica y desarrollo de la capacidad productiva individual y colectiva con arreglo a un plan social. El tiempo libre en el capitalismo es derrochado en el mercantilismo y el consumismo de las relaciones humanas y las cosas.

En sexto lugar, siguiendo los parámetros planteados por Marx en la “Crítica del programa de Gotha”, la existencia del derecho burgués de distribución durante el período de transición y en la fase inferior de la sociedad comunista, que se expresa por la apropiación privada de parte del producto social bajo la forma de salario directo en dinero o en un certificado, donde la contabilidad del trabajo se mide según la cantidad de trabajo de cada uno. Ello es propio en una situación de no abundancia de los standares de consumo, de escasez relativa, con lo que a la pervivencia del derecho burgués le acompaña la pervivencia de hábitos y comportamientos pequeño burgueses (egoísmo, servilismo, corrupción), como supervivencias de la sociedad capitalista. La superación completa de esa psicología sería imposible sin la creación de las condiciones materiales y la extensión de la moral comunista que permiten la futura extinción del derecho burgués y de las relaciones mercantiles. La abundancia junto a la experimentación y la extensión de la conciencia comunista es la condición necesaria para el paso de la dependencia de las necesidades a la libertad más completa, a la fase superior de la sociedad comunista.

Objetivamente el desarrollo tecnológico ha llegado hasta tal punto que se podría, hoy más que nunca, realizar una economía socialista. Objetivamente se podría, habiendo sentado las bases, con esta tecnología prescindir del mercado. Los bienes de consumo podrían ser escogidos por el mismo consumidor, las redes de telecomunicación, internet e informática servirían para transmitir a los organismos de planificación y las fábricas las necesidades de los consumidores.

Pero la superación del salario y del mercado no se produce de forma mecánica sino dialécticamente. Ya en los países capitalistas, el movimiento obrero mediante la lucha de clases ha conquistado el salario social (indirecto y diferido) que engloba los gastos de las necesidades sociales para la reposición de la fuerza de trabajo (enseñanza, sanidad, prestaciones sociales y pensiones), que bajo el capitalismo están bajo la permanente amenaza de privatización. Sólo bajo el socialismo se puede transitar hacia una superación dialéctica de la oposición entre el salario individual destinado al consumo privado y el salario social, extinguiendo el salario como tal.

Para que ello sea así un número cada vez mayor de bienes de consumo y servicios abundantes (pan, cereales, carne, transportes urbanos e interurbanos, música, libros, teatro, cine, viajes, ocio, medios de deporte, etc.) atendiendo a la satisfacción de las necesidades reales, deben encontrarse fuera del intercambio monetario-mercantil, como parte del salario social. De esta forma el salario individual se extinguirá, ya que el dinero sería innecesario para la satisfacción de las necesidades sociales y personales, implantándose la contabilidad de las horas trabajadas mediante un bono-certificado. En la medida que la planificación socialista de la economía garantiza un desarrollo amplio y equilibrado de las fuerzas productivas y un enriquecimiento creciente de la sociedad, ésta llega a disponer de los recursos necesarios para socializar los costos de las necesidades expresado en bienes y servicios cada vez mayor para todos los trabajadores, aumentando el nivel de vida sin necesidad del intercambio monetario-mercantil.

Esta nueva situación material desencadenaría un cambio psicológico de las masas. La inseguridad e inestabilidad de la existencia material desaparecería, el género humano se realizaría sin las condiciones de la penuria, los vestigios pequeño burgueses (el egoísmo, el individualismo, el servilismo y la competitividad) pasarían al museo de la prehistoria. La modificación del medio social, con el predominio de la distribución según las necesidades bajo un marco de abundancia, habituaría a las relaciones humanas a la cooperación y la solidaridad. La solidaridad y la camaradería serían los nuevos valores morales habituales de la humanidad libre de toda opresión, lo que permitiría el desarrollo multifacético de toda personalidad humana.

Sólo la sociedad comunista puede acabar con todos los mecanismos de mercado, arrebatar a los valores de uso su forma de mercancías y regular la distribución de los bienes materiales en función de las necesidades sin derroches ni excesos. Por eso el socialismo y el comunismo hoy pasan a ser no un proyecto utópico de orden social imaginable y deseable, que se convierta en algo puramente platónico, sino en una necesidad real inmediata para la supervivencia de la humanidad, donde los centros industriales no sólo dejen de ser propiedad privada de los monopolios capitalistas sino que pasen a ser propiedad colectiva no ya del pueblo de determinado país, sino propiedad colectiva de la humanidad entera, donde a este nivel la planificación y el desarrollo económicos se debe establecer con criterios humanos, técnicos, geológicos y ecológicos, liberados del intercambio de mercancías, de la concurrencia de las balanzas comerciales, etc., orientándose a la utilidad óptima de todos.

En séptimo lugar, la planificación socialista permitiría un desarrollo económico mundial sostenible con el respeto de los ecosistemas, que hoy bajo el capitalismo no existe. Las fuerzas productivas materiales bajo las relaciones de producción capitalistas han alcanzado un nivel con consecuencias destructivas irreparables, de modo que el proceso de acumulación de capital choca con el límite de la autoaniquilación de la vida humana. Se ha llegado a tal grado que si el 80% de la población mundial creciera y consumiera al mismo ritmo que el 20% de los países centrales, la vida en la tierra sería imposible en pocos decenios porque el índice de contaminación crecería geométricamente y el efecto invernadero sería mayor de lo que ya es (dióxido de carbono, clorofluorocarbonos, metano, óxido de nitrógeno, etc.). Por ej. de seguir la tendencia de efecto invernadero podría ocurrir que países mediterráneos tuvieran el clima de las zonas desérticas de África, con consecuencias devastadoras para la agricultura y el aprovisionamiento de agua a las ciudades.

Desde los últimos 50 años el mundo ha perdido una quinta parte de sus tierras cultivables, bosques tropicales, y decenas de miles de especies vegetales y animales, mientras que extensas áreas se han desertizado, etc., los EEUU han consumido más recursos minerales y fósiles que todos los demás pueblos del mundo a lo largo de toda la historia humana anterior. Esta situación no es un efecto directo del crecimiento económico, de la población o del desarrollo de las fuerzas productivas sino del modo de crecimiento, del modo de vida imperialista, consumista, basado en el parasitismo y la miseria de las dos terceras partes del planeta, del modo de producción capitalista despilfarrador de fuerzas productivas, desequilibrador en la producción, en la distribución de la riqueza social y destructor de los equilibrios naturales. Los seres humanos debemos satisfacer nuestras necesidades sin dañar las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan las suyas, para crear una economía sostenible es inevitable detener la destrucción y cambiar de modo de producción y crecimiento. No cabe ya pensar en ningún desarrollo tecnológico que capacite al sistema capitalista para restablecer la relación entre el ser humano y la naturaleza, entre la sociedad y la biosfera. Para ello el consumo debe dejar de basarse en el mercado, dejar de ser el medio de la realización de la plusvalía y los valores de uso deben desprenderse de su forma de mercancía.

Que las relaciones de producción capitalistas son restrictivas hoy del posible desarrollo futuro progresivo de las fuerzas productivas no es nuevo, Marx ya nos advertía en “La Ideología alemana” que el mismo capitalismo convertiría a las fuerzas productivas desarrolladas en fuerzas destructivas. Son destructivos el impulso de las energías no renovables sobre las renovables por el criterio del beneficio y la competitividad capitalistas, son destructivos los hábitos del consumo de masa al que se nos ha acostumbrado bajo la influencia de la producción capitalista orientada al máximo beneficio. La degradación del medio ambiente no es una consecuencia inevitable del progreso y desarrollo científico-técnico, sino que es responsabilidad del capitalismo. Su lógica hacia la mercantilización de todos los componentes de la vida social, la máxima ganancia, el consumismo y la especulación, conlleva los altos niveles de contaminación y la desaparición de especies animales y vegetales. Es el capitalismo el que utiliza el progreso tecnológico para actuar contra la escasez de recursos no renovables, con la presentación de supuestas alternativas como los biocombustibles, a partir de productos alimenticios (caña de azúcar, maíz, etc.), con terribles consecuencias humanitarias y medioambientales, ya que el cultivo de estas plantas necesitan de amplias extensiones, en países de la periferia, lo que provoca la deforestación de algunas selvas tropicales como en Brasil y Malasia.

Por eso no es descabellado decir que la supervivencia del homo sapiens depende de la rápida abolición del capitalismo. Sólo el paso al socialismo nos ofrece la posibilidad de la solución de la crisis ecológica que se ha alcanzado. ¿Quién puede lograrlo? El movimiento obrero aliado con los sectores de la población trabajadora. Sólo el movimiento obrero puede jugar el mismo papel al frente del pueblo trabajador frente a la crisis ecológica que ha jugado históricamente frente a las guerras imperialistas, las crisis de sobreproducción y al fascismo.

La humanidad sólo sobrevivirá si consigue planificar el alud demográfico, proteger a la naturaleza de los efectos negativos derivados de la producción industrial, mostrarse ahorrativo con los recursos naturales, superar el desnivel económico centro-periferia. Todos estos planes estarán condenados al fracaso si no se hacen desde una perspectiva de clase, si no son impulsados desde la clase obrera. Sólo el proletariado estará dispuesto a la solidaridad internacionalista a favor de la conservación de la biosfera, la salvación de la humanidad de la destrucción y una vida mejor y más humana para todos los pueblos del mundo. La oligarquía financiera por el contrario no tiene interés ni va a sacrificar nada, la exigencia de un modo de crecimiento más acorde con la naturaleza y un desarrollo más igualitario en todo el mundo es rechazado de canto.

Concluyendo. La realización social de la superación de la crisis ecológica, de la mala relación con la naturaleza y la biosfera sólo tienen la premisa del derrocamiento de la burguesía, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción de la sociedad comunista.

